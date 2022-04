vendredi 1 avril 2022 • 154 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Le mythique acteur américain, âgé de 67 ans, n’apparaîtra plus sur grand écran. Les proches de l’acteur américain Bruce Willis ont annoncé qu’il mettait fin à sa carrière cinématographique en raison de l’aphasie, un trouble neurologique, dont il est atteint.

« Notre bien-aimé Bruce a connu certains problèmes de santé et a récemment été diagnostiqué comme souffrant d’aphasie, ce qui impacte ses capacités cognitives. Par conséquent, et après mûre réflexion, Bruce abandonne cette carrière qui a tant compté pour lui », a écrit sa famille sur Instagram.

Le message est signé par l’épouse de l’acteur, Emma Heming Willis, ainsi que son ex-femme Demi Moore et ses filles Rumer, Scout, Tallulah, Mabel et Evelyn.

D’après les spécialistes de la Mayo Clinic américaine, l’aphasie survient souvent après une attaque cérébrale ou un traumatisme crânien et empêche le patient de communiquer normalement. « Cela peut affecter votre capacité à parler, écrire et à comprendre un langage, à la fois sous sa forme orale et écrite », expliquent-ils.

Bruce Willis est mondialement célèbre depuis la fin des années 1980, notamment pour son rôle de John McClane dans la série de films d’action « Die Hard », mais aussi pour ses apparitions dans « Pulp Fiction » de Quentin Tarantino, « le Cinquième Elément », « Armageddon » et « Sixième Sens ».