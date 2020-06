Le championnat burundais bousculé pour deuil national

iGFM-(Dakar) La FFB (Fédération de football du Burundi) annonce le report des matchs de championnat du week-end. cette décision se rapporte au décès du chef de l’Etat Pierre Nkurunziza.

Alors qu’il reste encore 2 journées à disputer pour l’issue du championnat local de première division, l’instance est contrainte de bousculer son calendrier. Les rencontres prévues ce week-end ne seront disputées que le 20 et 21 juin. Et la journée suivante trois jours plus tard.

« Une minute de silence sera observée en mémoire de son SE Président de la République avant les coups d’envoi » , lit-on.

Pour rappel, mardi, le gouvernement local annonce le décès de Pierre Nkurunziza « grand promoteur du sport en général et du football en particulier » par AVC. Par ailleurs, sept jours de deuil national ont été annoncés en hommage à l’ancien président d’Alleluia FC, son club de football.