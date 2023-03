mardi 21 mars 2023 • 755 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Le chanteur Baye Mass n'aurait jamais cru que sa chanson "Yeufi Doof", sortie il y a deux jours, créerait la polémique sur les plateaux télé et radio. Le chanteur a fait le procès de personnes malintentionnées à cause de leurs comportements.

Selon Baye Mass, qui réitère ses propos, c'est une grande responsabilité pour un chanteur de faire de la sensibilisation et d'éveiller le public à travers des messages et des leçons de morale.



Sur les réseaux sociaux, des internautes ont bien accueilli la chanson en soutenant que tout ce qu'il a dit est vrai. Mais pour d'autres, Baye Mass est allé trop loin avec l'expression "Yeufi Doof" qui signifie une affaire de fou en wolof. Ces derniers estiment que malgré les pertes de valeur notées dans ce pays, les gens sont loin d'être des fous.



L'artiste affirme avoir fait la part des choses dans son message. Il ajoute par ailleurs qu'une partie de la population est concernée (le journaliste, le politicien, le citoyen lambda, les leaders d'opinion) etc.



"Dans mes propos se cache une grande partie de vérité, mais c’est l’exception qui confirme la règle. Partout où il y a du faux, il y a du vrai. Je ne cesserai jamais de faire passer des messages pour sensibiliser mon peuple, car c'est mon droit le plus absolu", clame le jeune chanteur.