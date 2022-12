samedi 31 décembre 2022 • 37 lectures • 0 commentaires

People 15 mins Taille

iGFM – (Dakar) Dans la sphère musicale sénégalaise, un jeune attire particulièrement l’attention. De par ses pas de danse, son originalité et son style Freestyle, Mohamed A. Preira enflamme la toile. Avec un talent inouï, le fils des journalistes Hourèye Thiam et Ballé Preira est entré dans la "cour des grands".

Après ses études au lycée Seydou Nourou Tall où il a décroché son bac en 2021, VJ est actuellement en première année à l’Institut africain de management (IAM).

Méconnu du grand public, le jeune chanteur est en train de bouleverser tous les codes musicaux au Sénégal. Le petit Preira a hérité de l’art oratoire de ses parents qui sont des stars de la télé. Âgé de 18 ans, il fait son entrée sur la scène musicale en 2021.

Sans album, VJ est considéré aujourd’hui comme l’un des meilleurs artistes de sa génération. Avec ses fans, majoritairement des adolescents âgés de 15 à 22 ans, il fait des millions de vues sur les réseaux sociaux.

Artiste aux multiples casquettes, la musique est entrée en lui comme par magie. Ainsi, le fils de la journaliste Hourèye Thiam a commencé par être beat maker. Il a été découvert, grâce aux chansons remixées du célèbre chanteur congolais Dadju. Puis, VJ a commencé à figurer sur plusieurs stories de musiciens du Sénégal comme Dip Doundou Guiss qui l'ont validé.

C’ ’est ainsi que le phénomène est né, au grand bonheur des jeunes mélomanes.

Son dernier single «One Time» est un mélange de romance et de tradi-moderne. Un style bien particulier qui séduit les mélomanes au point de permettre à l’artiste d’avoir un million de vues en une semaine sur YouTube. Et depuis un certain temps, Mouhamed VJ ne cesse de séduire un public composé en majorité de jeunes habités par la nouvelle tendance musicale pour en faire des challenges sur Tiktok et Snapchat.

Le jeune artiste partage des scènes et fait la première partie des artistes internationaux comme Gims, Aya Nakamura.

PUBLICITÉ

Désormais, le jeune prodige décide de voler de ses propres ailes et tout Dakar parle déjà de lui ! Son concert de ce jeudi 29 décembre à l'esplanade du Grand Théâtre en est une parfaite illustration. Un monde fou composé d'ados a pris d'assaut les lieux. Certains ont quitté les régions de l'intérieur pour vivre l’événement avec l’artiste du moment, obligeant ainsi les forces de l'ordre à mettre fin au spectacle pour des questions de sécurité.

PUBLICITÉ

Une question se pose : quel sera l’avenir de ce jeune chanteur de 18 ans qui a explosé l'esplanade du Grand Théâtre ?