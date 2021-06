jeudi 10 juin 2021 • 436 lectures • 1 commentaires

Sidy Traoré, le chauffeur malien, qui a heurté le véhicule de Leral occasionnant 3 morts, a été reconnu coupable des délits d'homicide involontaire, de défaut de maîtrise. Il est condamné à une peine d'un an. Outre une amende de 106 000 FCFA à payer au trésor public, son permis est suspendu pour 2 ans. Les intérêts des parties civiles sont réservés.

Avançant à pas feutrés, la mine triste et le visage renfrogné, le chauffeur malien Sidy Traoré, âgé de 29 ans, dont le camion a heurté la voiture des employés de Leral, a fait face au tribunal de grande instance de Tambacounda. Poursuivi pour homicide involontaire ct défaut de maîtrise, il est revenu sur les circonstances de l'accident. «Je revenais du Mali pour Dakar à bord de mon camion remorque, en compagnie de mon apprenti. Seulement, en cours de route, le pneu avant gauche du véhicule a éclaté et le véhicule a bifurqué vers la gauche pour ensuite heurter un véhicule qui roulait dans le sens inverse», explique- t-il.

Cependant, sa version a été vite démentie par le substitut du procureur qui est revenu sur les déclarations des victimes. Lesquelles ont rapporté que le Malien tentait de faire un dépassement, malgré ses véhémentes dénégations. Sur les défaillances techniques, le prévenu répond au juge Pape Sangoné Sall avoir vérifié tous les pneus du véhicule avant son départ du Mali sans rien constater d'anormal. Loin d'être convaincus par les déclarations du chauffeur, le parquetier a requis l'application de la loi, compte tenu de la constance des faits.

Après s'être concerté avec ses deux assesseurs, Bouna Diakhaté et El hadj Boubou Ndiaye, le juge Pape Sangoné Sall a reconnu Sidy Traoré coupable d'homicide involontaire et défaut de maîtrise, avant de le condamner à un an de prison ferme. De plus, il devra payer une amende de 106 000 FCfa. Le tribunal a aussi décidé de suspendre son permis de conduire pour une durée de 2 ans.

En partance pour Dakar, en provenance du Mali, Sidy Traoré, 29 ans, à bord de son camion, est entré en collision frontale avec le véhicule de Leral qui ralliait Kédougou, en mission de couverture de la tournée économique du président de la République, Macky Sall. L'accident a eu lieu sur la route nationale n°7, à la sortie du village de Diénoudiala, dans la commune de Dialacoto. Sous la violence du choc, les deux véhicules se sont littéralement enchevêtrés. Trois (03) personnes ont rendu l'âme sur le coup : le journaliste Abou Mamadou Sy, la caméraman Mahamadou Diallo et le chauffeur Ousmane Ndiaye.

Les sapeurs-pompiers de Tamba et Kédougou et les hommes de Sylla, commandant la brigade routière de Tamba, se sont aussitôt déportés sur les lieux. Les constatations d'usage effectuées par les pandores ont confirmé trois morts et deux blessés, Aminata Sow et Thierno Kane, évacués au centre hospitalier régional de Tamba. Les premiers éléments de l'enquête faisaient état de l'éclatement du pneu avant gauche du camion qui avait fait perdre au chauffeur le contrôle de son véhicule. Informé de l'accident, le Président Macky Sall s'était rendu sur les lieux du sinistre et avait instruit pour l'évacuation des deux blessés par l'avion militaire.

PAPE OUSSEYNOU DIALLO