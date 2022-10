lundi 17 octobre 2022 • 897 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Découvrez le classement et le palmarès complets de la 66e cérémonie du Ballon d'Or France Football 2022.

Le classement du Ballon d'Or 2022 :

1. Karim Benzema (FRA, 34 ans ; Real Madrid)

2. Sadio Mané (SEN, 30 ans ; Liverpool/Bayern Munich)

3. Kevin De Bruyne (BEL, 31 ans ; Manchester City)

4. Robert Lewandowski (POL, 33 ans ; Bayern Munich/FC Barcelone)

5. Mohamed Salah (EGY, 30 ans ; Liverpool)

6. Kylian Mbappé (FRA, 23 ans ; Paris-SG)

7. Thibaut Courtois (BEL, 30 ans ; Real Madrid)

8. Vinicius Jr (BRÉ, 22 ans ; Real Madrid)

9. Luka Modric (CRO, 36 ans ; Real Madrid)

10. Erling Haaland (NOR, 22 ans ; Borussia Dortmund/Manchester City)

11. Heung-min Son (CDS, 30 ans ; Tottenham)

12. Riyad Mahrez (ALG, 31 ans ; Manchester City)

13. Sébastien Haller (CIV, 28 ans ; Ajax Amsterdam / Borussia Dortmund)

14. Rafael Leao (POR, 23 ans ; AC Milan)

14. Fabinho (BRÉ, 28 ans ; Liverpool)

16. Virgil van Dijk (HOL, 31 ans ; Liverpool)

17. Casemiro (BRÉ, 30 ans ; Real Madrid/Manchester United)

17. Dusan Vlahovic (SER, 22 ans ; Fiorentina/Juventus Turin)

17. Luis Diaz (COL, 25 ans ; Porto/Liverpool)

20. Cristiano Ronaldo (POR, 37 ans ; Juventus/Manchester United)

21. Harry Kane (ANG, 29 ans ; Tottenham)

22. Bernardo Silva (POR, 28 ans ; Manchester City)

22. Trent Alexander-Arnold (ANG, 23 ans ; Liverpool)

22. Phil Foden (ANG, 22 ans ; Manchester City)

25. Darwin Nunez (URU, 23 ans ; Benfica/Liverpool)

25. Christopher Nkunku (FRA, 24 ans ; RB Leipzig)

25. Joao Cancelo (POR, 28 ans ; Manchester City)

25. Antonio Rüdiger (ALL, 29 ans ; Chelsea/Real Madrid)

25. Mike Maignan (FRA, 27 ans ; AC Milan)

25. Joshua Kimmich (ALL, 27 ans ; Bayern Munich)



Le palmarès complet de la cérémonie du 66e Ballon d'Or :



Ballon d'Or : Karim Benzema (France, Real Madrid)

Ballon d'Or féminin : Alexia Putellas (Espagne, FC Barcelone)

Trophée Yachine : Thibaut Courtois (Belgique, Real Madrid)

Trophée Kopa : Gavi (Espagne, FC Barcelone)

Prix Gerd Müller : Robert Lewandowski (Pologne, Bayern Munich/FC Barcelone)

Prix Socrates : Sadio Mané (Sénégal, Liverpool/Bayern Munich)

Club de l'année : Manchester City (Angleterre)