mardi 22 décembre 2020

iGFM (Dakar) Cette semaine encore, les meilleurs attaquants européens se sont illustrés. De Robert Lewandowski à Mohamed Salah en passant par Cristiano Ronaldo et Romelu Lukaku, il y a eu des buts et du spectacle. Auteur ce weekend, les deux attaquants sénégalais à savoir Krepin Diatta et Boulaye Dia sont à deux longueurs du top 10 européens.

Comme à chaque début de semaine nous vous dévoilons le classement des meilleurs buteurs européens sous la forme d’un top 10 avec des mentions honorables. Les règles sont simples, seuls les buts inscrits en championnat sont comptabilisés. Les joueurs sont départagés en cas d’égalité par le nombre de matches joués et ensuite par le nombre de minutes disputées. Les 12 premiers championnats au classement UEFA sont ainsi concernés, à savoir l’Espagne, l’Angleterre, l’Allemagne, l’Italie, la France, le Portugal, la Russie, la Belgique, l’Ukraine, les Pays-Bas, la Turquie et l’Autriche. Et pour ce 9e bilan de la saison, c’est Robert Lewandowski qui fait son grand retour en tête du classement. L’attaquant polonais compte désormais 17 buts en 12 matches suite à un doublé en milieu de semaine contre le VfL Wolfsbourg (2-1) et un nouveau samedi contre le Bayer Leverkusen (2-1).

Une belle fin d’année 2020 pour le joueur du Bayern Munich qui prend ses distances avec son plus proche poursuivant Paul Onuachu. L’attaquant nigérian de Genk a joué samedi sans marquer et son bilan reste ainsi bloqué à 14 buts en 16 matches. Sur le podium, on retrouve un joueur qui a brillé cette semaine. En effet, Mohamed Salah a tout d’abord marqué mercredi lors de la victoire contre Tottenham (2-1) avant de s’offrir un doublé lors du large succès de Liverpool contre Crystal Palace. L’Égyptien comptabilise désormais 13 buts en 13 matches. C’est légèrement mieux que le Français Thomas Henry. Malgré la défaite de Louvain contre Mechelen (2-1), l’ancien joueur de Chambly s’est offert un nouveau but. Le voici désormais à 13 réalisations en 16 rencontres.

Cristiano Ronaldo remonte

Toujours sur des standards élevés, Cristiano Ronaldo grimpe à la cinquième place. Le Portugais n’a pas marqué en milieu de semaine contre l’Atalanta (1-1) mais son doublé face à Parme (4-0) lui permet d’être le meilleur buteur de son championnat. Il compte désormais un solide bilan de 12 buts en 9 matches. Seul représentant de la Ligue 1, Kylian Mbappé arrive à la sixième place. Son penalty inscrit mercredi contre Lorient (2-0) lui permet de grappiller quelques positions. Disposant de statistiques semblables, Romelu Lukaku s’offre la septième place grâce à son but contre Naples mercredi (1-0) et un nouveau contre Spezia ce dimanche (victoire 2-1). Ensuite trois joueurs se tiennent dans un mouchoir de poche avec 11 buts en 13 matches. Tout d’abord Danilo, le Brésilien de Twente de nouveau décisif samedi lors de la victoire 2-1 contre VVV Venlo.

Neuvième, Théo Bongonda a marqué face à Courtrai (2-0) et reste sur des bases solides. Enfin, Jamie Vardy est dixième avec un nouveau but inscrit contre Tottenham (2-0). Dominic Calvert-Lewin (Everton), Heung-min Son (Tottenham), Raphael Holzhauser (Beerschot), Artem Dzyuba (Zenit) et Sardar Azmoun (Zenit) échouent aux portes du classement avec 11 buts. Sekou Koita (Red Bull Salzbourg), Erling Braut Håland (Borussia Dortmund), Pedro Gonçalves (Sporting CP), Zlatan Ibrahimovic (AC Milan), Ike Ugbo (Cercle Bruges), Steven Berghuis (Feyenoord) et Giorgos Giakoumakis (VVV Venlo) suivent avec 10 réalisations. C’est un peu mieux que Harry Kane (Tottenham), Boulaye Dia (Stade de Reims), André Silva (Eintracht Francfort), Marcus Berg (Krasnodar), Patrick Bamford (Leeds United), Wout Weghorst (VfL Wolfsbourg), Dusan Tadic (Ajax Amsterdam), Andrea Belotti (Torino), Lukas Nmecha (Anderlecht), Krépin Diatta (Bruges), Roman Yaremchuk (La Gantoise) et Henk Veerman (Heerenveen) comptent 9 buts. Les Sénégalais, Boulaye Dia et Krepin avec 9 buts chacun sont à deux longeurs du top 10.

Le classement des top buteurs européens

1) Robert Lewandowski (32 ans/Pologne/Bayern Munich) – 17 buts en 12 matches (997 minutes)

2) Paul Onuachu (26 ans/Nigéria/Genk) – 14 buts en 16 matches (1257 minutes)

3) Mohamed Salah (28 ans/Égypte/Liverpool) – 13 buts en 13 matches (1081 minutes)

4) Thomas Henry (26 ans/France/Louvain)- 13 buts en 16 matches (1440 minutes)

5) Cristiano Ronaldo (35 ans/Portugal/Juventus) – 12 buts en 9 matches (732 minutes)

6) Kylian Mbappé (22 ans/France/Paris Saint-Germain) – 11 buts en 12 matches (732 minutes)

7) Romelu Lukaku (27 ans/Belgique/Inter Milan) – 11 buts en 12 matches (873 minutes)

8) Danilo (21 ans/Brésil/Twente) – 11 buts en 13 matches (1065 minutes)

9) Théo Bongonda (25 ans/Belgique/Genk) – 11 buts en 13 matches (1089 minutes)

10) Jamie Vardy (33 ans/Angleterre/Leicester) – 11 buts en 13 matches (1098 minutes)

Footmercato