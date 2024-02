jeudi 15 février 2024 • 5591 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La FIFA a dévoilé, ce jeudi 15 février 2024, son classement des nations. Malgré leur élimination en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), les Lions du Sénégal ont réussi à gagner du terrain.

Le premier classement FIFA de l'année 2024 est tombé ce jeudi ! Comme prévu, de nombreux changements ont lieu à la suite de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui s'est achevée dimanche avec le succès de la Côte d'Ivoire devant le Nigeria (2-1).



Les Eléphants et les Super Eagles sont bien sûr au cœur de ces changements. Les Ivoiriens, couronnés champions, font un bond impressionnant, passant de la 49ème à la 39ème position au classement mondial (+10). Quant aux troupes nigérianes, leur progression est encore plus spectaculaire, avec un saut de la 42ème à la 28ème place (+14), grâce à leur parcours jusqu'en finale.



Cette édition de la CAN a également rebattu les cartes du podium africain. La Tunisie, éliminée dès le premier tour, voit sa position chuter tant au niveau continental qu'au classement mondial, passant de la 28ème à la 41ème place. L'Algérie, également éliminée dès le premier tour, connaît une chute similaire (-13), dégringolant de la 30ème à la 43ème place, la reléguant au septième rang africain, alors qu'elle se positionnait juste derrière le podium avant la compétition.



Le Sénégal classé 17e mondial pour la première fois de son histoire



Malgré des performances en deçà des attentes, avec une élimination en huitièmes de finale, le Sénégal et le Maroc maintiennent leur position sur le podium africain. Leur classement mondial est même en progression, une “anomalie” apparente qui s'explique par leurs résultats positifs durant la phase de groupes. Le Sénégal passe de la 20ème à la 17ème place, tandis que le Maroc, premier du continent africain, monte de la 13ème à la 12ème position. Mention spéciale enfin à l'Angola qui, grâce à son quart de finale à la CAN, bondit de 24 places et intègre le Top 20 africain.



Le Top 20 africain au classement FIFA



Maroc (12ème)

Sénégal (17e)

Nigeria (28e)

Egypte (36e)

Côte d'Ivoire (39e)

Tunisie (41e)

Algérie (43e)

Mali (47e)

Cameroun (51e)

Afrique du Sud (58e)

Burkina Faso (61e)

RD Congo (63e)

Cap-Vert (65e)

Ghana (67e)

Guinée (76e)

Guinée Equatoriale (79e)

Gabon (84e)

Zambie (87e)

Ouganda (92e)

Angola (93e)