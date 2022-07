jeudi 21 juillet 2022 • 362 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Après 2019, l'attaquant sénégalais Sadio Mané a remporté, jeudi soir, à Rabat, le deuxième titre de meilleur footballeur africain de l'année (équivalent du Ballon d'or). En prenant la parole, il a fait un clin d'œil à la jeunesse sénégalaise.

"Je suis très honoré d'être présent à cette cérémonie ici pour la cinquième fois de suite. Je veux remercier notre président et mon coach Aliou Cissé sans oublier mes coéquipiers en club et sélection mais aussi ma famille depuis Bambali, mes amis et mes proches."



"Je dédie ce titre à la jeunesse de mon pays"



"Je n'ai même pas les mots ce soir. Je remercie le peuple sénégalais. Je dédie ce titre à la jeunesse de mon pays", a-t-il déclaré après avoir reçu sa distinction.



Il a enchaîné en conférence de presse. "Comme je l’ai dit depuis le début je suis très content de le gagner car ce n’est pas facile. Je veux remercier mes coéquipiers car sans eux ça n’aurait pas été possible tout comme mon club et ma sélection. Je remercie tout le monde pour le soutien. Car ils sont tous derrière moi depuis le début et encore plus depuis la victoire à la CAN et la qualification au Mondial. Merci à eux. Je leur dis un grand merci tout comme aux journalistes sénégalais présents dans la salle."



Champion d'Afrique avec le Sénégal, qualifié à la Coupe du monde, finaliste de la Ligue des Champions, vainqueur de la FA Cup et la League Cup et 23 buts inscrits avec Liverpool cette saison, le nouvel attaquant du Bayern Munich Sadio Mané ne pouvait pas ne pas soulever le deuxième Ballon d'or Africain de sa carrière, devant son ancien compère chez les Reds Mohamed Salah et son compatriote de Chelsea Edouard Mendy. Un trophée de plus pour le football sénégalais ! L'international sénégalais aura d'ailleurs connu un été riche en émotion avec ce trophée et son transfert au Bayern Munich. Mieux, le Sénéfal a remporté 5 des 7 titres en jeu chez les hommes !



La liste complète des lauréats :



Joueur de l'année : Sadio Mané (Sénégal et Bayern Munich)



Joueuse de l'année : Asisat Oshoala (Nigéria et FC Barcelone)



Joueuse interclubs de l'année : Evelyn Badu (Ghana & Sekondi Hasaacas Ladies/Alvaldsnes)



Joueur interclubs de l'année : Mohamed El Shenawy (Égypte et Al Ahly)



Jeune joueuse de l'année : Evelyn Badu (Ghana & Sekondi Hasaacas Ladies/Alvaldsnes)



Jeune joueur de l'année : Pape Matar Sarr (Sénégal et Tottenham Hotspur)



Entraîneur de l'année (femmes) : Désirée Ellis (Afrique du Sud)



Entraîneur de l'année (hommes) : Aliou Cissé (Sénégal)



Club de l'année (femmes) : Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)



Club de l'année (hommes) : Wydad Athletic Club (Maroc)



Équipe nationale de l'année (hommes) : Sénégal



Équipe nationale de l'année (femmes)



En raison de l'absence d'une grande compétition féminine au cours de la période sous revue, l'équipe organisatrice des CAF Awards 2022 a revu le processus de sélection pour cette importante catégorie. La Coupe d'Afrique des Nations Féminine TotalEnergies Maroc sera prise en compte comme l'un des critères de sélection d'un vainqueur, digne du statut du prix et du football féminin en général. Le vainqueur sera annoncé le 23 juillet 2022 lors du dernier match de la CAN féminine.



But de l'année : Pape Ousmane Sakho (Sénégal & Simba)