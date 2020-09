mardi 29 septembre 2020 • 367 lectures • 0 commentaires

IGFM - Le Club des investisseurs sénégalais (Cis) renouvelle son bureau et décline sa feuille de route. En assemblée générale annuelle samedi dernier au siège de l’organisation à Ngor (Dakar), les membres du Club des investisseurs sénégalais (Cis) se sont accordés sur les orientations prioritaires pour faire du Cis un investisseur majeur, un acteur institutionnel reconnu et un idéal pour les générations futures.

C’est hier lundi que le Conseil d’administration (Ca) a mis en place le nouveau bureau qui a enregistré quatre nouveaux membres.

Babacar Ngom, fondateur de Sédima, a été reconduit à la présidence du Ca. Pierre Goudiaby Atepa et Victor Ndiaye sont les Vice-Présidents, Alioune Ndour Diouf et Pape Alioune Ndao, respectivement trésorier et trésorier adjoint, Baïdy Dieng, Secrétaire général, et Tabaski Thiam, Secrétaire général adjoint. Mbaye Guèye, Amadou Seck, Aimé Sène, Moustapha Sow, Bara Tall, Idy Thiam complètent le tableau.

Le nouveau bureau a exprimé la ferme volonté du secteur privé national d’accompagner le gouvernement dans ses grands projets et d’accroître significativement la part des nationaux dans la création de richesses et d’emplois au Sénégal.

D’après le communiqué, l’assemblée générale «a été marquée par une très forte mobilisation, qui témoigne de l’engagement intact de ses 70 membres à l’idéal qui a conduit à la création du Cis». Les membres du Cis disent s’être aussi accordés sur la structuration de «Cis Invest», la société d’investissement du Cis. Après avoir adressé leurs remerciements et leurs félicitations au Président Babacar Ngom, les membres lui ont décerné une forte motion de soutien.