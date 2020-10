vendredi 16 octobre 2020 • 51 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Cluster Eunic Sénégal avec le soutien de la Délégation de l’Union Européenne lance l’initiative "Lëlu Di Wajal’Art", afin de développer la créativité d’acteurs culturels résidant et travaillant au Sénégal dans l’action de les accompagner à maintenir leur position dans ce contexte de crise sanitaire contraignant, à travers des mécanismes et méthodes de création nouvelles et/ou adaptées.

EUNIC est un réseau qui regroupe tous les instituts culturels des Etats membres de l'Union Européenne et dont l'objectif est de construire la confiance et la compréhension entre les peuples d'Europe et du reste du monde à travers la culture. Ce réseau a aujourd'hui essaimé dans 100 pays à travers le monde.

EUNIC Sénégal a été créé pour encourager la coopération entre les instituts culturels européens dans le pays, afin de promouvoir la diversité culturelle et de renforcer le dialogue international et la coopération culturelle avec le Sénégal. Il se propose aussi de servir de relais entre les interlocuteurs sénégalais et les institutions culturelles locales pour toutes les questions d’échanges culturels avec l’Europe.

Les membres d'EUNIC Sénégal sont actuellement la Délégation Générale Wallonie-Bruxelles, l’Institut Français, le Goethe Institut, l’Instituto Cervantes, l’Instituto Camoes, l’Institut Culturel Italien, les Services Culturels des Ambassades d’Autriche et des Pays-Bas, mais tous les représentants habilités des Etats Européens sont susceptibles de rejoindre le Cluster.