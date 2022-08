lundi 22 août 2022 • 473 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM - (Dakar) Le comité national de gestion de la lutte sénégalaise (Cng) a fait ses comptes qu’il a rendus publics.

Pour l’exercice sortante, la structure dirigée par Bira Sène dit avoir encaissé 170 millions de francs Cfa.



Elle en a dépensé 157 millions de francs Cfa et il lui reste, donc, autour de 12 millions de francs Cfa dans les caisses. Ce, après 145 journées de lutte, où 128 écuries ont été en lice.



Le journal «Les Echos» renseigne que le total des cachets connus est de 244,4 millions de francs Cfa. Et le Cng a coupé aux lutteurs, plus de 31 millions de francs Cfa en guise de pénalités.



Sunu Lamb informe aussi qu’une réforme serait en cours pour la réduction du temps de combat.