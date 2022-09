mercredi 28 septembre 2022 • 338 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le président du CNG, Bira Séne, a donné les raisons de l'annulation du face à face Siteu-Papa Sène qui devait avoir lieu hier.

"Il y a des règles mises en place, que tout le monde doit appliquer. On a appris le jour même qu'il y aura un face à face Siteu Papa Sow à la place du souvenir. J'ai acheté les journaux et j'ai constaté effectivement que le face à face est programmé. J'ai appelé l'autorité, ceux qui sont en charge de la sécurité et le préfet pour leur faire savoir qu'ils n'ont pas l'autorisation. Ce n'est pas autorisé, ils ne spont pas en règle. Le promoteur, les lutteurs, les écoles ne sont pas en règle. Il fallait déclarer cela au CNG afin qu'on autorise, mais s'ils ne le font pas, ils ne pourront pas organiser de face à face", a-t-il expliqué lors de l'émission D'Clique.