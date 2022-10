samedi 1 octobre 2022 • 30 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La direction des financements et des partenariats Public-Privé (DFPPP), a organisé ce week-end au profit des membres du Collectif des journalistes économiques (COJES) un atelier sur le nouveau cadre des partenariats public-privé (PPP).

Venu présider la cérémonie d'ouverture au nom de la Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Madame Oulimata SARR, M. El Hadji Ibrahima Mané, Le Directeur général de la coopération, des financements extérieurs, du développement du secteur privé et des partenariats indique que l’organisation de cet important atelier vient à point nommé. En effet, il intervient au moment où toutes les économies souffrent des effets de la pandémie COVID 19 et de la guerre en Ukraine alors qu’il y a urgence de trouver des solutions alternatives à l’endettement pour faire face aux besoins de financement des investissements publics.

Ainsi il a rappelé que, cela fera bientôt une année que le décret d’application n°2021-1443 du 27 octobre 2021 de la nouvelle loi n°2021-23 du 02 mars 2021 relative aux contrats de partenariat public-privé a été adopté pour faire des PPP un levier important de l’atteinte des objectifs du Plan d’Actions Prioritaires Ajusté et Accéléré (PAP 2A) dont 40% du financement, représentant un montant de 4.770 milliards, est attendu du secteur privé.

Ce nouveau cadre des PPP à la fois flexible et plus attractif, prend en compte les bonnes pratiques ainsi que nos spécificités afférentes à l’environnement des affaires. Et ceci, pour permettre une réalisation substantielle de projets PPP de qualité en mode Fast-Track, créateurs d’emplois, tout en assurant une sécurité juridique des parties s’engageant sur du moyen et long termes.

Au vu des enjeux, il est crucial pour le MEPC d’assurer l’appropriation et la maitrise de ce nouveau cadre des PPP avec l’ensemble des parties prenantes dans les PPP.

C’est pourquoi, dit-il; ce premier atelier de sensibilisation et de formation est organisé avec le COJES qui est le maillon essentiel dans toute stratégie de vulgarisation des politiques publiques auprès des acteurs économiques et des populations.

Il s'est réjoui de cette belle collaboration entre le COJES et le MEPC, à travers la DFPPP, pour un accompagnement dans le but de réaliser, ensemble, un bon bilan de PPP. Et fonde l’espoir que ce partenariat sera pérennisé à travers d’autres activités entrant dans cette même dynamique. Et que les conclusions et les fructueux échanges qui découleront de cet atelier vous permettront d’être des vecteurs efficaces de vulgarisation de ce nouveau cadre des PPP fortement apprécié par la société civile, le FMI, la Banque Mondiale, et les autres partenaires au développement qui ont participé au processus.

Pour sa part, le président du Cojes, Aliou Kane Ndiaye a salué cette initiative et remercié la DPPP pour avoir permis aux journalistes membres de ce réseau de se familariser avec les nouveaux concepts des PPP.