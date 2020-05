Rapatriement des corps de sénégalais décédés de Covid-19 à l’étranger: La Cour suprême saisie

iGFM – (Dakar) Nos compatriotes, qui tiennent à ce que les dépouilles de leurs proches morts du coronavirus à l’étranger soient rapatriés au Sénégal, ont décidé d’ester en Justice. Face à la décision des gouvernants de ne pas rapatrier les corps, ils ont commis cinq avocats: Me Assane Dioma NDIAYE, Me Adnan YAHYA Issakha NDIAYE inscrit au Barreau de Paris, Me Alioune NDIAYE avocat aux Barreaux de Milan et Madrid et Me Papa Djibril KANTE avocat au Barreau du Québec. Ils ont décidé de porter l’affaire à la Cour suprême.

«Compte tenu de l’extrême urgence, le Collectif pour le Rapatriement, en lien avec un réseau d’avocats sénégalais de la diaspora, a décidé de soutenir une requête en référé-liberté devant la Cour Suprême, déposée le mardi 5 mai 2020 à 9 heures. La Cour disposera de 48 heures pour se prononcer. Les requérants sont des familles ayant un corps en attente de rapatriement, des Sénégalais de la diaspora évoluant dans les pays les plus concernés ainsi que des associations dont l’objet est lié à la défense des Sénégalais de l’extérieur. La démarche auprès de la Cour Suprême vise l’obtention, le plus rapidement possible, de toutes mesures propres à sauvegarder la liberté fondamentale ainsi violée, à savoir le rapatriement des corps », ont-il souligné dans un communiqué parvenu à iGfm.

En effet, le référé-liberté permet à toute personne de demander au Juge administratif de prononcer toute mesure utile à la sauvegarde d’une liberté fondamentale qui a été gravement violée par l’administration.

Ils expliquent que depuis le 9 avril 2020, leurs membres, présents dans plus de 30 pays, s’activent pour la levée de la mesure prise par l’État du Sénégal interdisant ce rapatriement en vain. «Par différents canaux et à titre gracieux, le Collectif a demandé aux autorités compétentes l’annulation de cette décision qui remet en cause le droit fondamental des familles d’enterrer leurs morts au Sénégal. », indiquent-ils. De guerre lasse, ils ont décidé de porter l’affaire en Justice.

YoussoufSANE