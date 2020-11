lundi 2 novembre 2020 • 53 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Paul Pogba dans la tourmente outre-Manche, Ronaldo et Ibrahimovic font le show en Italie et le Real Madrid face à son destin en Ligue des Champions, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

La presse anglaise cartonne Pogba

En Angleterre, un choc avait lieu en Premier League entre Manchester United et Arsenal. Et ce sont les Gunners qui se sont imposés (1-0) grâce à un penalty de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais la victoire des Londoniens est éclipsée par celui qui a provoqué la faute dans la surface : Paul Pogba. Et la presse britannique n'épargne pas le Français ce matin. C'est le cas du Daily Express qui estime sur sa Une que cette faute est « tellement stupide ! », «Pogba prend la responsabilité de la défaite des Red Devils», écrit le quotidien. Une erreur évitable qui coûte cher aux Mancuniens et qui fait aussi la couverture du Daily Star. Le tabloïd fait dans le jeu de mots avec le prénom du Français pour décrire une situation «épouvantable.» Le Mirror également s'en prend ouvertement au champion du Monde 2018 qui s'amuse de cette situation avec un véhément : «malade comme un chien.» En tous cas, Pogba n'a pas fui ses responsabilités après la rencontre et avoue avoir joué un rôle de la défaite des siens : « mon erreur stupide nous a coûté ce match. On leur a donné la victoire. Les détails font gagner les matchs. Ils ont été meilleurs que nous sur ça. Il y a une erreur de ma part, je prends mes responsabilités. Je reviens d’une course, je vois qu’il y a un appel derrière moi, je voulais juste toucher la balle et la mettre en corner. » Pogba devra montrer un autre visage contre Başakşehir, dès mercredi en Ligue des Champions !

Ronaldo et Ibrahimovic rois d'Italie

En Italie, ce matin les papys font de la résistance et s'affichent en Une de tous les journaux sportifs de la Botte. Le Corriere dello Sport rend un hommage appuyé aux «Infinis», Zlatan Ibrahimovic (39 ans), auteur d'un but sensationnel hier avec Milan et évidemment à Cristiano Ronaldo (35 ans) qui a inscrit un doublé dès son entrée en jeu après 19 jours d'absence. Pour le quotidien : «Ibra et Cristiano sont éternels : le Milan en fuite, la Juve court à nouveau.» En effet, les deux cadors ont permis à leur équipe de l'emporter ce dimanche respectivement face à l'Udinese (2-1) et contre le Spezia (4-1). La Gazzetta dello Sport s'enflamme aussi pour les deux joueurs et indique qu'avec « Ibra & Cristiano, c'est un dimanche phénoménal. » C'est le «pied de Dieu» pour le Suédois avec son retourné acrobatique et le journal au papier rose évoque le «retour du Martien» pour le Portugais. Enfin, pour Tuttosport, Cristiano prévient tout le monde : «je suis de retour» et parle là de «show CR7» sur la pelouse du promu hier.

Le faux pas est interdit pour le Real Madrid

En Espagne, la Ligue des Champions s'affiche en couverture de Marca ce matin ! En effet, le Real Madrid est face à son destin dans la plus belle des compétitions européennes. Et ce mardi face à l'Inter, l'équipe de Zidane jouera gros. Pour le quotidien madrilène, c'est «le pire rival du groupe au meilleur moment.» Forts de leur victoire face au Barça en Liga et leur folle remontée contre Mönchengladbach, les Merengues sont en plein essor et c'est «le meilleur moment pour affronter l'Inter», juge le quotidien qui indique également que «le retour en forme d'Eden Hazard invite à l'optimisme». Le faux pas est interdit face aux Nerazzurri sinon c'est leur avenir européen qui risque d'être rapidement compromis.