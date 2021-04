lundi 19 avril 2021 • 750 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Annoncée pour 2022, la Super League, compétition privée fondée lundi par douze clubs dissidents pour concurrencer la Ligue des champions, a précipité dans la discorde le football mondial. Si le foot européen est dans la division, celui de l'Afrique l'est également. S'opposant à cette compétition, le Comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations appelle les joueurs africain à ne pas participer à cette mascarade d'opportunistes, indique un communiqué qu'on peut lire ci-dessous.

Il y a trois mois, la FIFA avait prévenu dans un communiqué. "A la suite des récentes spéculations relayées par les médias quant à la création d’une ‘Super League’ européenne fermée par certains clubs européens, la FIFA et les six confédérations (AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC et UEFA) souhaitent réitérer et souligner sans ambiguïté qu’une telle compétition ne serait reconnue ni par la FIFA ni par la confédération concernée. De ce fait, tout club ou joueur disputant une telle compétition se verrait refuser le droit de participer à une quelconque compétition organisée par la FIFA ou sa confédération."



📰 Communiqué :



Tout joueur africain participant à la #SuperLeague européenne, se verra l’interdiction de participer à la Coupe d’Afrique des Nations. pic.twitter.com/QFoVb6Mfgh

— Coupe d’Afrique des Nations 2021 🏆🇨🇲 (@CAN2021off) April 19, 2021

Même si la Coupe d’Afrique des nations n’est pas directement citée, la Confédération africaine de football (CAF) avait signé dès le mois de janvier, à l’instar des autres confédérations, un communiqué dans lequel la même menace était adressée aux joueurs concernés.



Le comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations est formellement opposé à la création d’une #SuperLeague chez nos amis européens.



Nous appelons les joueurs africains à ne pas participer à cette mascarade d’opportunistes. pic.twitter.com/I3zqzowWDp

— Coupe d’Afrique des Nations 2021 🏆🇨🇲 (@CAN2021off) April 19, 2021

Pour rappel, 6 clubs anglais seront de la partie (Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham) ainsi que 3 espagnols (FC Barcelone, Real Madrid, Atlético Madrid) et 3 italiens (Inter Milan, AC Milan et la Juventus). En revanche, aucun club français ni allemand n’est dans cette liste qui fait parler depuis quelques heures.