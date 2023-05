mercredi 17 mai 2023 • 426 lectures • 0 commentaires

Le Conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 17 mai 2023 au Palais de la République, sous la présidence du Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Macky SALL.

À l’entame de sa communication, le Président de la République a adressé, au nom de la Nation, ses condoléances les plus attristées à la Oumah Islamique et à la Communauté Qadria en particulier, suite au rappel à Dieu, hier, du vénéré Cheikh Bécaye Al Bécaye KOUNTA, Khalife général de Ndiassane.

Le Chef de l’Etat a salué la mémoire du défunt Guide religieux, qui a toujours œuvré avec générosité pour la solidarité islamique, la paix et la stabilité du Sénégal.

Le Président de la République a informé le Conseil avoir reçu une forte délégation du Khalife général des mourides Serigne Mountaqa Bassirou Mbacké, venue lui transmettre le message de paix et de concorde nationale délivré par le Chef religieux lors de la célébration de l’Eid el Fitr. Ledit message

rencontre l’Appel au dialogue lancé par le Chef de l’Etat à toutes les forces vives de la Nation pour la préservation de la paix et de la stabilité dans notre pays.

Le Chef de l’Etat a par ailleurs adressé, ses félicitations à la Communauté chrétienne à l’occasion de la célébration de la fête de l’Ascension.

Revenant sur la qualification des lionceaux U17 à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football, le Chef de l’Etat a félicité nos joueurs et leur encadrement administratif et technique pour leur brillant parcours lors de cette compétition, confirmant ainsi le leadership du football sénégalais

à l’échelle continentale, au niveau des équipes nationales.



Le Président de la République a demandé au Premier Ministre, et Ministre des Sports, de poursuivre, en relation avec la Fédération sénégalaise de Football (FSF), le renforcement de l’écosystème du football local à travers la mise en œuvre d’un programme national de développement du football cohérent et inclusif, répondant aux enjeux et défis d’un Sport national émergent.



S’agissant du lancement de la Semaine nationale du Numérique « SENEGAL CONNECT 2023 » et de la remise du Grand prix du Chef de l’Etat pour l’innovation numérique, le Chef de l’Etat a félicité le Ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique, Monsieur Moussa Bocar Thiam et l’ensemble des acteurs privés et partenaires de l’Etat, pour l’organisation réussie de cette manifestation majeure de l’agenda national.

Le Président de la République a rappelé au Gouvernement l’option irréversible de l’Etat pour le renforcement de l’économie numérique, dans toutes ses composantes et filières avec le concept de « Sénégal Numérique 2025 », qu’il a initié depuis plusieurs années (2016), et qui est basé sur l’accès universel des sénégalaises et des sénégalais aux services de qualité à des coûts réduits.



Dans cette dynamique, le Chef de l’Etat a demandé au Gouvernement et au Ministre en charge de l’Economie numérique d’accélérer, en liaison avec les acteurs privés, le processus d’actualisation des stratégies nationales relatives au numérique (Sénégal Numérique, Cybersécurité, développement des Startups...) en vue d’asseoir la souveraineté numérique du Sénégal.



Dans le même élan, le Président de la République a demandé au Premier Ministre de redynamiser le Conseil national de l’Economie numérique afin de mieux intégrer la transformation numérique dans :

1. le fonctionnement des administrations, notamment celles financières avec la digitalisation intégrale des régies financières ;

2. le développement du secteur privé ;

3. l’évolution de plusieurs secteurs (éducation, formation, santé, urbanisme, télétravail…).

Le Chef de l’Etat a notamment signalé la nécessité de finaliser, avant octobre 2023, les travaux et l’équipement fonctionnel du Parc des technologies numériques (PTN) de Diamniadio et de veiller à l’entretien permanent et à la rentabilisation des infrastructures numériques publiques (Data center

national, réseaux de fibres optiques...), selon une doctrine d’exploitation de référence.



Par ailleurs, le Président de la République a rappelé son attachement à la maitrise stratégique de la problématique de la Cybersécurité. A ce titre, il a demandé au Premier Ministre, au Ministre en charge des Finances, au Ministre de l’Economie numérique et au Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République de prendre toutes les mesures administratives et techniques nécessaires, en vue : (i) d’assurer la protection optimale des données et des infrastructures d’information critiques; (ii) d’une meilleure régulation des réseaux sociaux ; (iii) de consolider la résilience du Sénégal face aux cyberattaques et d’asseoir la confiance numérique.



Enfin, le Chef de l’Etat a invité le Premier Ministre à tenir une réunion interministérielle sur les projets numériques du Sénégal dans le but d’accélérer, dans tous les domaines, la transformation numérique du pays en cohérence avec le Plan Sénégal Emergent (PSE), dont le PAP 3 doit intégrer

les projets prioritaires de renforcement de la souveraineté numérique.



Revenant sur le nouveau programme du Sénégal avec le Fonds monétaire international (FMI), le Président de la République a félicité le Gouvernement, notamment le Premier Ministre, le Ministre des Finances et du Budget et le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, pour le travail de qualité accompli en vue de la conclusion satisfaisante des négociations avec le FMI, pour un nouveau programme économique et financier, d’un montant de 1150 milliards FCFA sur trois (3) ans (2023-2026).

A cet effet, le Chef de l’Etat a demandé au Premier Ministre et aux Ministres sectoriels de veiller au respect des engagements du Gouvernement en termes de réformes attendues et de renforcement de la gestion des finances publiques.

Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Chef de l’Etat est revenu sur :



● la consolidation de la paix et du développement durable de la région naturelle de Casamance : en se félicitant de la signature de l’acte III de l’accord de paix conclu entre l’Etat du Sénégal et l’initiative pour la réunification des ailes politiques et armées au nom de Diakaye. Le Président de la République a saisi l’occasion pour réitérer sa main tendue à toutes les personnes engagées pour la paix définitive en Casamance, conformément à Son Appel lancé le 02 mars 2023 à Goudomp, lors de sa tournée économique dans la région de Sédhiou. Le Chef de l’Etat a ainsi salué la tenue de la cérémonie de dépôt des armes, le samedi 13 mai 2023, à Mongone dans la commune de Djignaky. Le Président de la République a félicité les membres du Comité ad hoc, les organisations et parties prenantes qui ont permis d’aboutir à la finalisation de cette phase essentielle dans la consolidation de la paix en Casamance. Le Chef de l’Etat a, dès lors, demandé au Gouvernement de poursuivre la mise en œuvre des engagements déjà pris, en facilitant l’installation et l’insertion des ex-combattants recensés ; la réalisation d’infrastructures de désenclavement et socio-économiques de base dans les localités sécurisées ; ainsi que la prise en charge des questions administratives et de développement durable, évoquées durant le processus de pacification des zones concernées.



● la relance du mouvement navétanes : en demandant au Premier Ministre et Ministre des Sports de préparer un programme spécial de relance du Mouvement Navétanes, impliquant toutes les parties prenantes. Le Président de la République a annoncé l’audience qu’il accordera, au courant du mois de juin 2023, à toutes les composantes du Mouvement

Navétanes, en vue de la relance des activités de vacances dans le cadre du programme spécial de soutien qui sera validé lors du Conseil Présidentiel prévu.

Dans sa communication, le Premier Ministre est revenu sur le suivi de la coordination de l’activité gouvernementale en évoquant :

● sa visite à Saint Louis ;

● la Conférence de l’Association des Services correctionnels d’Afrique ;

● la réunion interministérielle sur l’approvisionnement en matériaux des projets routiers et autoroutiers ;

● la réunion sur les projets du secteur l’Enseignement supérieur ;

● la réunion sur la phase 2 du TER ;

● la phase finale de la Coupe du monde des U20 et la candidature du Sénégal pour l’organisation de la CAN 2027.

AU TITRE DES COMMUNICATIONS DES MINISTRES

● le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a fait une communication sur la situation internationale ;

● le Ministre des Finances et du Budget a fait une communication sur le nouveau programme économique et financier du Sénégal avec le FMI 2023-2026 ;

● le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération a fait une communication sur les états d’avancement du 5e recensement général de la population et de l’habitat (RGPH5), de l’élaboration du plan d’action prioritaire n° 3 (PAP 3) du PSE et du processus du « Rebasing » du PIB.

AU TITRE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

Le Conseil a examiné et adopté :

● le projet de décret portant organisation du Ministère du Pétrole et des Energies.