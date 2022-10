mercredi 19 octobre 2022 • 436 lectures • 0 commentaires

Le Conseil des ministres s’est tenu le mercredi 19 octobre 2022 au Palais de la République, sous la présidence du Chef de l’Etat, son Excellence, Monsieur Macky SALL.



Le Chef de l’Etat a, à l’entame de sa communication, adressé ses chaleureuses félicitations au Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, au Recteur, aux enseignants, aux étudiants et aux personnels de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD) pour la distinction remarquable de l’institution comme premier établissement d’enseignement supérieur de l’Afrique francophone.



Le Président de la République saisit cette occasion, pour réitérer au Gouvernement ses directives visant l’amélioration continue des performances du système d’enseignement supérieur et de recherche en concertation permanente avec tous les acteurs de la communauté universitaire.



Sur le même sujet, le Chef de l’Etat a demandé au Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation d’entamer la réflexion sur les curricula et les sites d’installation de la future Université du Sénégal oriental.



Revenant sur la relance du secteur stratégique du Tourisme, le Chef de l’Etat a insisté sur la priorité qu’il accorde au développement de ce secteur économique et social majeur de la vie nationale.



Le Président de la République a rappelé les importants efforts financiers consentis par le Gouvernement pour accompagner les opérateurs nationaux du secteur, dans le cadre du programme de résilience économique et social (PRES).



Le Chef de l’Etat demande, dans une dynamique de relance, au Ministre du Tourisme d’engager avec les professionnels du secteur et les autres parties prenantes, des concertations en vue : du développement des zones touristiques émergentes (Pointe sarène, Mbodiène, Joal Finio, îles du Saloum et de la basse Casamance, etc.) (i) ; de la redynamisation du crédit hôtelier et de l’emploi au niveau des établissements et sites touristiques (ii) dans le respect du pacte de stabilité social signé.



Le Chef de l’Etat a rappelé l’attention particulière à accorder à la préservation des plages et au cadre de vie des localités touristiques.



Le Président de la République a, enfin, demandé au Premier Ministre de procéder au lancement de la saison touristique 2022- 2023 après la tenue d’un Conseil interministériel prochain sur le secteur.



Sur le climat social et le suivi des affaires intérieures, le Président de la République a insisté sur les dossiers suivants :

• La gestion des patients insuffisants rénaux dans les hôpitaux et centres de dialyse et la qualité des infrastructures sanitaires en demandant au Ministre de la Santé et de l’Action sociale de prendre toutes les dispositions requises pour une amélioration de la prise en charge. Le Président de la République a notamment relevé l’urgence d’accélérer la réhabilitation du Service de Neurologie de l’hôpital de Fann;



• Le développement territorial inclusif des zones minières en invitant le Premier Ministre à réunir les Ministres et sociétés impliqués en vue du déploiement urgent d’actions conséquentes de promotion de l’emploi local et d’amélioration du cadre de vie des populations en termes de réalisation d’infrastructures économiques et sociales de base.

Abordant le suivi de la coopération, des partenariats et son agenda, le Président de la République a informé le Conseil de la séance de restitution des travaux du chantier Paix et sécurité de l’UEMOA qu’il a présidée, le vendredi 7 octobre 2022.

Le Chef de l’Etat a également tenu à organiser après la réunion du Conseil des ministres, un séminaire gouvernemental de méthode et d’échanges sur les politiques publiques en vue de la préparation de la session budgétaire et d’une prise en charge en mode « Fast Track » des urgences économiques et sociales.

Dans sa communication, le Premier Ministre a évoqué les sujets suivants :

• l’état d’avancement des concertations sur la lutte contre la vie chère ;

• la cérémonie de réception de matériel roulant destiné aux services du ministère de l’Elevage et des Productions animales ;

• la réunion de coordination entre le Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération et le Ministère des Finances et du Budget ;

• la réunion sur les projets hospitaliers initiés par Son Excellence, Monsieur le Président de la République ;

• la réunion sur la situation sociale dans le secteur de la santé ;

AU TITRE DES COMMUNICATIONS DES MINISTRES

• Le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a fait une communication sur la situation internationale ;

• Le Ministre des Finances et du Budget a fait un compte rendu de sa participation aux assemblées générales du FMI et de la Banque Mondiale, complété par le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération ;

• Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a fait une communication sur la situation de l’offre de dialyse au Sénégal.



AU TITRE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

Le Conseil a examiné et adopté :

• Le projet de décret portant organisation du Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement ;



AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES



Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

• Monsieur Makhtar LAKH, Commissaire aux enquêtes économiques principal, est nommé Secrétaire général du Ministère des Transports aériens et du Développement des Infrastructures aéroportuaires ;



• Monsieur Maël THIAM, Expert en Marketing et Stratégies, est nommé Président du Conseil d’Administration de la Société nationale des Eaux du Sénégal (SONES), en remplacement de Monsieur Mody SY ;



• Monsieur Mamadou Mory DIAW, Spécialiste en Développement territorial et en Santé, est nommé Président du Conseil de Surveillance de l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE Sénégal), en remplacement de Monsieur Sylvain Alphonse BOYER, appelé à d’autres fonctions ;



• Monsieur Sylvain Alphonse BOYER, Pharmacien, précédemment Président du Conseil de Surveillance de l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE Sénégal), est nommé Président du Conseil de Réglementation de l’Agence sénégalaise de Règlementation Pharmaceutique (ARP), poste vacant ;



• Monsieur Mamadou Mamour DIALLO, Inspecteur principal des Impôts et des Domaines est nommé Directeur général de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), en remplacement de Monsieur Ababakar MBAYE, appelé à d’autres fonctions ;



• Monsieur El Hadji Ousmane BARRO DIONE, Titulaire d’un master d’Etudes supérieures diplomatiques, précédemment Secrétaire général de la Compagnie du Théâtre national Daniel Sorano, est nommé Directeur général de la Compagnie du Théâtre national Daniel Sorano, en remplacement de Monsieur Abdoulaye Koundoul ;



• Monsieur Mamadou WADE, Conseiller en planification, est nommé Inspecteur des Affaires administratives et financières au Ministère des Transports aériens et du Développement des Infrastructures aéroportuaires, poste vacant ;



• Madame Coumba SOW, Juriste en service au Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, est nommé Inspecteur technique au Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération ;



• Monsieur Cheikh Ahmadou Bamba SARR, Titulaire d’un Master 2 en Gestion et Finances publiques, précédemment Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement au Ministère de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur informel, est nommé Directeur de l’Artisanat, en remplacement de Monsieur Moctar DIAKHATE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.



• Monsieur Soulèye KANE, Inspecteur de Spécialité, est nommé Directeur de l’Apprentissage au Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, en remplacement de Monsieur ​Ousmane Adama DIA appelé à d’autres fonctions ;





• Monsieur Cheikh DIOUF, Spécialiste en Gestion de la mobilité, des transports et de la logistique est nommé Directeur des Infrastructures aéroportuaires au Ministère des Transports aériens et du Développement des Infrastructures aéroportuaires, poste vacant ;



• Monsieur Ibrahima Sorry SARR, Planificateur, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement au Ministère des Transports aériens et du Développement des Infrastructures aéroportuaires ;



• Monsieur Amadou DIALLO, précédemment Directeur du Renouveau du Service public au Ministère de Fonction publique et du Renouveau du Service public, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement au Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion ;



• Monsieur Alioune Palla MBAYE, juriste, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement au Ministère de la Culture et du Patrimoine historique, poste vacant ;



• Monsieur Ahmadou NDIAYE, Enseignant, est nommé Président du Conseil d’administration du Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose, en remplacement de Madame Khadija SY ;



• Monsieur Abel Ngor MARONE, Titulaire d’un Doctorat ès lettres, est nommé Secrétaire général de la Compagnie du Théâtre national Daniel Sorano en remplacement de Monsieur El Hadji Ousmane BARRO Dione, appelé à d’autres fonctions ;



Fait à Dakar le 19 octobre 2022