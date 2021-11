mardi 2 novembre 2021 • 381 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le capitaine des diables rouges du Congo Fernand Destin MAYEMBO a été suspendu pour quatre rencontres et doit payer une amende de 5000 francs suisses, environs 3 109 000 francs CFA. La Fédération Congolaise pour sa part doit verser une amende de 5000 francs suisses.

Le joueur congolais Fernand Destin MAYEMBO a écopé d’une suspension ferme de quatre matchs, après son carton rouge reçu le 9 octobre dernier au stade de Kégué contre le Togo (1-1) pour comportement antisportif envers l’arbitre guinéen Ahmed Sékou Touré, selon le rendu des sanctions de la Commission de discipline de la FIFA publié lundi. La Commission de discipline a également sanctionné le Congo d’une amende de 5000 francs suisses.



Le samedi 9 octobre dernier au stade de Kégué lors du match Togo vs Congo comptant pour la 3ème journée des matchs de qualification de la Coupe du Monde Qatar 2022, le maître du jeu, le guinéen Ahmed Sékou Touré après avoir consulté son premier assistant va annuler le penalty qu’il a préalablement accordé au Congo à la 80ème min. Pour le premier arbitre assistant, le ballon n’a pas touché le bras du joueur togolais Tchakeï Marouf au sol comme l’estimait l’arbitre central en prenant sa première décision.



Alors que les deux équipes étaient à égalité 1-1, cette sentence rendue par l’arbitre central ne sera pas appréciée par les diables rouges du Congo. Le capitaine de la sélection congolaise Fernand Destin MAYEMBO recevra d’ailleurs un carton rouge à la 95ème min pour avoir tenu des propos injurieux envers l’arbitre.



Pour manifester leur désapprobation en acte, les congolais vont non seulement boycotter la conférence de presse d’après match mais aussi casser des vitres et défoncer les portes des vestiaires du stade de Kégué après la rencontre.



La commission de discipline de la FIFA, a donc décidé de sanctionner le Congo et son capitaine Fernand Destin MAYEMBO conformément à l’article 12 de son code disciplinaire.

Avec Ftftogo.com