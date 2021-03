mercredi 10 mars 2021 • 40 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Deuxième de son groupe de qualification à la CAN 2021, le Congo tentera de finir le travail contre le Sénégal (26 mars), déjà qualifié, et la Guinée Bissau (30 mars) à la fin du mois. Récemment nommé sélectionneur à la place de Valdo, Barthélémy Ngatsono a dévoilé ce mercredi une pré-sélection de 31 expatriés retenus pour l’occasion.

Aux côtés de la star Thievy Bifouma (Shenzhen FC/Chine), qui n’a plus joué depuis 6 mois, on retrouve une grosse surprise avec la présence de Delvin Ndinga. Aujourd’hui sociétaire de Panetolikos en Grèce, le milieu de terrain de 32 ans a visiblement accepté de sortir de sa retraite internationale prononcée il y a deux ans suite à la non-qualification pour la CAN 2019.

Les Diables Rouges retentent aussi leur chance avec l’ancien gardien de l’Olympique de Marseille, Brice Samba (26 ans). Auteur de solides performances dans le but de Nottingham Forest cette saison en Championship, l’ancien international français U19 acceptera-t-il enfin de répondre à l’appel du pays de ses ancêtres après ses refus passés ? Si c’est le cas, il pourrait croiser les binationaux Nolan Mbemba (Le Havre), Morgan Poaty (Guingamp), Mons Bassouamina (Nancy) et Vimalin Trey (Stade de Reims), tous préconvoqués et dont on attend aussi la réponse. A noter enfin les grands retours de l’ancien Dijonnais Dylan Bahamboula et de l’ancien Lillois Kévin Koubemba.