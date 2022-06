«Nous venons de recevoir la notification concernant les recours qu’on avait introduits, qui portaient sur l’arrêté du ministre de l’Intérieur comme premier recours, le second recours porte sur l’excès de parrain concernant Benno Bok Yakaar et le troisième recours porte sur le non-respect de la parité sur la liste des suppléants de Benno, considérant que la liste reste unique et indivisible. Et nous avons reçu la notification de rejet de ces trois recours qui ont été introduits. Ce qui nous met dans une situation inédite d’élection avec des moitiés de liste. Donc une situation innommable, une situation incompréhensible. Il est clair que dans les prochaines heures, avec les autres leaders de la coalitions, nous ferons une appréciation de la situation et vous revenir.» "Ce n’est pas cette décision qui était attendue de ceux-là qui sont appelés sages..." «Ce n’est pas cette décision qui était attendue de ceux-là qui sont appelés sages et qui, à mon avis, n’ont pas respecté le Droit, puisque rien ne devait empêcher la coalition Yewwi Askan Wi d’avoir sa liste de titulaires aux élections législatives. Pour Benno, en aucun cas le recours ne devait être rejeté. Parce que vous avez tous suivi ce qui s’est passé avec l’excédent de parrains et le cas est flagrant (…) Vous avez vu l’excédent que même la tête de liste Aminata Touré avait reconnu. Par conséquent, aucune décision ne devait être prise dans le sens de la participation de Benno Bok Yakaar aux élections.»

