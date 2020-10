mercredi 14 octobre 2020 • 104 lectures • 0 commentaires

Les nouveaux membres, récemment installés, du tribunal des pairs du Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (Cored) se penchent sur leurs premiers ‘’dossiers’’. L’un d’eux, tel qu’annoncé hier dans un communiqué, ‘’concerne la publication par le site d'information actu221 d'un article sous le titre : ‘’Un député appelle les Peuls à prendre les machettes pour défendre la candidature de Macky Sall.’’

Cette affaire et deux autres font l’objet d’une autosaisine et seront instruites en toute urgence par le tribunal des pairs du Cored, qui a par ailleurs reçu deux plaintes faisant également l’objet d’examen’’. En outre, le tribunal des pairs appelle, une fois encore, ‘’à la responsabilité des hommes et femmes de médias dans le traitement de l'information’’.