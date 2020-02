Le coronavirus au menu de la presse quotidienne

iGFM – (Dakar) – Les quotidiens dakarois s’intéressent ce mardi au plan de riposte concocté par le Sénégal face à la rapide propagation dans le monde du Covid 19, la maladie provoquée par le coronavirus, ainsi qu’à la situation des Sénégalais d’Italie, le pays européen le plus touché par le virus qui, après la Chine, touche désormais une trentaine de pays.

« Le Sénégal se prépare au pire », titre le quotidien L’As. Le journal informe que l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) « soumet désormais à un test tous les passagers en provenance des zones infestées d’Italie ». De nombreux Sénégalais vivent dans ce pays, où 11 villes ont été confinées en Lombardie, dans le nord, après l’apparition de plusieurs cas.

Le quotidien Source A indique pour sa part que devant la multiplication des cas de coronavirus en Italie, « 10 préventionnistes » vont renforcer le dispositif déjà déployé à l’AIBD. Le journal souligne que les autorités comptent faire preuve de vigilance concernant tous les passagers en provenance d’Italie, qu’ils viennent des zones contaminées ou pas.

L’As informe à cet effet qu’au-delà du Sénégal, « 16 pays de la CEDEAO harmonisent leurs actions à l’Institut Pasteur à partir de ce matin ».

Pour l’heure, les nouvelles sont rassurantes, si l’on croit certaines publications. « Villes italiennes en quarantaine pour cause de coronavirus : aucun Sénégalais contaminé recensé », rassure Le Soleil, à l’instar de Vox Populi. Ce dernier journal indique d’ailleurs que « si les Sénégalais d’Italie sont inquiets », ils ne cèdent pas pour autant à la panique.

Le quotidien L’Observateur plonge ses lecteurs « dans le quotidien des Sénégalais mis à l’isolement à cause du coronavirus » en Italie.

Libération est pour sa part allé inspecter les dépenses de carburant des agences et établissements publics. « 12, 5 milliards de Fcfa +brûlés+ en 7 ans », s’indigne le journal, relevant que « rien qu’en 2018, 22 milliards ont été engloutis ». Il fait aussi état d’un montant de 30, 3 milliards engloutis dans l’entretien et la réparation des véhicules entre 2012 et 2019.

Le Soleil met en relief l’entrée du Sénégal dans le club des pays producteurs d’énergie éolienne, à la faveur de l’inauguration, lundi, du parc éolien de Taïba Ndiaye (Thiès), par le chef de l’Etat, Macky Sall. Le journal précise que ce parc d’une puissance de 158, 7 mégawatts (Mw) a coûté 200 milliards.

Les quotidiens dakarois continuent par ailleurs d’épiloguer sur les propos de l’ancien Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne qui, dans une interview avec Emedia Invest, dit douter de la pertinence de la limitation des mandats présidentiels. « C’est une position à contre-courant de celle du président », fait remarquer le journal.

A ce propos, Vox Populi écrit que « Dionne se signale encore par ses oracles ». D’après le journal, il « prophétise des mandats illimix ».