Le coronavirus chamboule déjà le mercato en Premier League

iGFM-(Dakar) La propagation du coronavirus chamboule les habitudes du monde du football, entre huis clos et reports. Le marché des transferts est également impacté.

Le covid-19. Un nom qui sème la panique dans le monde entier depuis plusieurs semaines et son apparition en Chine, du côté de Wuhan. Les conséquences de cette épidémie commencent à se faire sentir aux quatre coins de la planète. Sur la population en général, avec des recommandations sanitaires bien précises. Sur le monde du football aussi. En France, par exemple, les autorités ont préconisé des huis clos jusqu’au 15 avril, avec 1 000 personnes maximum autorisées par rencontre.

En Espagne, les deux prochaines journées de Liga et de Segunda Division se joueront également à huis clos. En Italie, la Serie A est purement et simplement suspendue jusqu’au 3 avril. La Suisse a décidé de suspendre provisoirement son championnat. En Angleterre, jusqu’à présent, rien à signaler. Toutefois, selon le Daily Mail, la Premier League s’est déjà mise à la page. On apprend ainsi que, face à cette pandémie, les clubs anglais prennent déjà leur précaution en vue du mercato d’été.

Un mercato par vidéoconférence ?

Les déplacements se font moins réguliers pour prendre le moins de risques possible. Certaines réunions avec des agents ou des dirigeants de clubs se font désormais par vidéoconférence. Une autre manière de négocier ou de prendre attache avec une cible potentielle, là où certains aiment prendre de l’avance dès maintenant pour réaliser de bonnes affaires avant la concurrence. Le tabloïd anglais raconte d’ailleurs une anecdote croustillante à ce sujet.

Selon ses informations, un directeur sportif d’un club de Premier League a contacté une de ses cibles estivales via vidéoconférence pour discuter de schémas tactiques en vue de la saison prochaine. « Ce n’est pas l’idéal, une rencontre face à face est toujours mieux. Mais, en ce moment, ce n’est pas possible, alors il faut faire avec », a confié un acteur du marché anglais au Mail. Quand on vous disait que, même sur le mercato, on apprenait à vivre avec le coronavirus…