iGFM – (Dakar) – Le coronavirus reste le principal sujet d’actualité dans les quotidiens, qui reviennent sur les détails du plan de riposte concocté par le Sénégal et l’apparition de deux cas suspects à Kolda (sud) et Tambacounda (est).

Concernant la lutte contre la maladie à coronavirus, EnQuête affirme que le ministère de la Santé est ‘’à la recherche’’ d’un montant de 1,44 milliard de francs CFA pour financer le plan de riposte du Sénégal contre cette maladie. Selon le même journal, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a rencontré mardi les partenaires financiers pour ‘’discuter’’ de ce plan mis en place par le gouvernement sénégalais.

Le Soleil livre, lui aussi, les détails de ce plan de riposte et écrit que ‘’le Sénégal a besoin de ressources financières supplémentaires’’. ‘’Il est ressorti’’ de la rencontre avec les partenaires au développement ‘’un besoin de ressources additionnelles pour mettre en œuvre le plan de riposte évalué à 1,44 milliard de francs CFA’’.

Le quotidien L’As signale la mise en quarantaine, à Kolda, d’un Français arrivé à Dakar le 27 février. L’homme séjourne dans cette ville depuis le 3 mars.

Le Quotidien relève qu’en plus de ce ressortissant français, qui ‘’présentait des symptômes du coronavirus’’, un touriste français est décédé dans la région de Tambacounda. Le défunt a ‘’quitté la France il y a moins de dix jours’’, raison pour laquelle ‘’les gens ont tout de suite pensé au Covid-19’’, le virus à l’origine de l’épidémie partie de la Chine depuis fin 2019, selon Le Quotidien.

‘’Au centre hospitalier de Tambacounda, c’est la peur bleue qui se lit sur les visages’’, après la mort du ressortissant français, ajoute le même journal.

Selon Vox Populi, les villes de Kolda et Tambacounda sont désormais ‘’sous la hantise du coronavirus’’. En attendant les résultats des tests de ces deux cas suspects, le coronavirus a eu un impact sur les dons de sang au Centre national de transfusion sanguine, qui ont connu une baisse de 25 %, signale Vox Populi.

Sud Quotidien évoque également cette baisse et affirme que, selon le directeur du CNTS, plusieurs séances de don de sang ont été ‘’annulées’’ depuis l’apparition de la maladie à coronavirus au Sénégal.

Ce journal se fait par ailleurs l’écho d’une déclaration du ministre de l’Economie, Amadou Hott, lequel affirme que ‘’le coronavirus aura un impact sur nos économies’’.

Pour sa part, Le Quotidien annonce que ‘’des enquêtes sont en cours auprès des opérateurs économiques pour quantifier l’impact de cette crise’’ au Sénégal.

De son côté, WalfQuotidien estime que l’effondrement des cours du pétrole, causé par cette épidémie, ‘’est un couteau à double tranchant pour le Sénégal’’.

Le coronavirus éclipse presque le dialogue politique qui bute, selon certains journaux, sur la question de l’organisation des élections par une personnalité neutre. ‘’L’impossible consensus’’, titre EnQuête.

Sud Quotidien, quant à lui, relève que les acteurs ‘’n’ont pas obtenu de consensus autour des différentes propositions faites par la société civile et le pôle de l’opposition sur les autorités en charge de l’organisation et de la gestion des élections et des médias’’.