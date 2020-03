Le coronavirus et les rapports de l’Ofnac à la Une

iGFM – (Dakar) – Les quotidiens reçus mercredi à l’APS mettent l’accent sur le coronavirus, les rapports de l’Office national de lutte contre la fraude (OFNAC).

’’Deux cas, bonjour les dégâts !’’, s’exclame à sa Une Témoin qui souligne que les Sénégalais ‘’ne sont pas rassurés malgré les assurances des autorités’’.

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé mardi un nouveau cas de coronavirus chez un ressortissant français âgé de 80 ans, le second enregistré par le pays après la découverte la veille d’un premier cas sur un patient de nationalité française.

Avec l’annonce de ce deuxième cas, ‘’la psychose gagne le pays’’, selon L’As qui note un ‘’un business florissant autour des masques et des produits antiseptiques’’.

La Tribune parle également d’ »une phobie » qui s’est installée au sein de la population qui multiplie les gestes de protection comme le lavage des mains, le port de masques et l’usage de produits antiseptiques, entre autres.

Sud Quotidien revient sur le rapport d’activités 2017 de l’Office national de lutte contre la fraude (OFNAC) et indique que les sociétés Pétro-Tim, Timis et Kosmos’’ ont été épinglés’’ pour ‘’les délits de complicité de concussion, faux et usage de faux’’.

Le président Macky Sall a reçu vendredi les rapports d’activités 2017 et 2018 de l’office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC). L’Office national de lutte contre la fraude et la corruption est une Autorité administrative indépendante consacrée par la loi depuis le 28 décembre 2012.

Elle a pour mission la prévention, la lutte contre la fraude, la corruption, les pratiques assimilées et les infractions connexes. La loi n°2014-17 du 02 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine a également confié à l’OFNAC la responsabilité de recevoir les déclarations de patrimoine des personnes assujetties.

A propos de ce rapport, L’Observateur note que l’OFNAC ‘’livre les secrets de la +mafia+’’ et fait de ‘’graves révélations sur Pétrotim, l’Agence Sénégalaise d’Electrification rurale (ASER), le Samu municipal, la Chambre des métiers, l’Agence de Construction des Bâtiments et Edifices Publics (ACBEP).

Sur le même sujet, Le Quotidien signale que tous ‘’les cas suspects’’ ont été transmis au procureur de la République.

Selon Le Soleil, ‘’Macky Sall décerne un satisfécit’’ à la Délégation à l’entreprenariat rapide (DER) des Jeunes et des Femmes à l’occasion d’une cérémonie de restitution des réalisations de ce mécanisme de financement.

Dotée d’un budget annuel de trente milliards, la DER/JF est institution de financement rapide crée en mars 2018, suite à une volonté de l’Etat de mettre en place un outil public capable d’intervenir de façon efficace sur les questions d’emploi, de création de richesses, d’inclusion socio-économique et d’équité territoriale.