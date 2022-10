mercredi 19 octobre 2022 • 1129 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'attaquant du Paris Saint-Germain a félicité Karim Benzema pour sa victoire mais n'a pas apprécié le classement final de son compatriote Vinicius Jr. Goal informe que le Brésilien voyait l'attaquant du Real Madrid sur le podium.

Absent de la cérémonie du Ballon d'Or 2022 qui avait lieu lundi soir à Paris au Théâtre du Châtelet, Neymar était à Barcelone pour témoigner dans le cadre du procès concernant son transfert de Santos au FC Barcelone. Néanmoins, le Brésilien a forcément suivi de près la cérémonie et l'attribution des récompenses lors de la 66ème édition du Ballon d'Or.



"Benzema le méritait"



Seizième l'an dernier, le Brésilien n'était pas présent parmi les 30 nommés. Neymar n'a pas remis en question son absence dans cette liste. Et pour cause, le Brésilien sait très bien qu'il a été beaucoup trop blessé pour figurer dans cette liste, lui qui n'a jamais gagné cette récompense mais qui a déjà figuré à six reprises dans le top 10 durant sa carrière.



Beau joueur, Neymar a félicité Karim Benzema, vainqueur de cette édition et le bourreau de son club, le PSG, en Ligue des champions l'an dernier. Sur ses réseaux sociaux, l'international brésilien a envoyé un message de félicitations pour le Français : "Benzema le méritait, un crack". En revanche, Neymar n'a pas eu la langue dans sa poche au moment de manifester un désaccord avec le classement général.



La 8ème place de Vinicius Jr déplorée



Patriote, Neymar a enragé après la publication du classement et la 8ème place de Vinicius Junior : "Mais pour Vini, être 8e ce n'est pas possible. Il était minimum dans les trois". Un message qui risque de faire énormément plaisir à son compatriote qui évolue au Real Madrid. Effectivement, la huitième place de Vinicius Junior peut surprendre, beaucoup l'attendaient plus haut.



S'il ne pouvait pas prétendre à la deuxième place de Sadio Mané, Vinicius Junior aurait pu terminé à la troisième place sans la moindre polémique, tout comme Thibaut Courtois d'ailleurs. L'absence du Brésilien dans le top cinq du classement peut effectivement surprendre tant il a été important dans la quête des nombreux trophées du Real Madrid.



Après un très bon début de saison, Neymar va devoir continuer sur cette voie pour lui aussi figurer dans le classement du Ballon d'Or 2023. Le Brésilien a toujours avoué qu'il rêve de remporter le Ballon d'Or, mais cette quête lui a toujours échappé et les années passants, les occasions ne seront plus nombreuses pour Neymar d'atteindre cet objectif.