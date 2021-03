samedi 20 mars 2021 • 236 lectures • 0 commentaires

Société

El Hadj Mamadou Cissé et son acolyte Yaya BA sont en détention depuis le 18 Mars dernier, alors qu’ils tentaient de se rendre au Maroc. Ils ont été présentés au procureur de la République prés du tribunal des grandes instances de Dakar. Ils sont poursuivis pour vol et recel d’un cheque bancaire.

Les faits remontent au 1er Mars 2021 selon le quotidien l’Observateur. En debut de matinée, Souleymane Coulibaly, Directeur de agro busness-industrie et employeur de Elhadj Mamadou Cissé, avait eu bseoin de liquidité. Il a sollicité les services de son courtier Elhadji Mamadou Cissé. Il lui remet un cheque de 4 millions FCFA à retirer du compte de sa société. Cissé se présente à la caisse et retire la dite somme.





Seulement, au lieu d’aller remettre l’argent à son patron, M. Cissé organise son injoignabilité et son plan pour sortir du pays. Coulibaly se sentant grugé, saisit la sureté urbaine d’une plainte et les hommes du commissaire Sangaré contactent le commissariat spécial de l’AIDB et tous les postes frontaliers pour empêcher Cissé de sortir du territoire.





Lui et son complice, présenteront à la salle d’embarquement de l’aeroport Blaise Diagne pour rallier le Maroc. Mais, ils seront interpellés par les limiers qui avaient reçu leur signalement. Mamadou Cissé passera aux aveux et souligne avoir remis les 4 millions à Yaya Ba pour l’organisation de leur voyage, chose que Yaya a niée et affirmant que celui-ci lui a remis que 1.279.000.





