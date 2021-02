samedi 20 février 2021 • 712 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le président Macky Sall a, de nouveau, officiellement proclamé l’état de catastrophe sanitaire dans les régions de Dakar et Thiès. Le ministre de l’Intérieur, qui vient de faire une déclaration, a annoncé la reconduction du couvre-feu et de plusieurs autres mesures.

«Les statistiques de ces derniers jours montent clairement que la situation de la pandémie de la covid-19 demeure préoccupante dans les régions de Dakar et de Thiès au regard du nombre important de personnes contaminées, de cas graves et de décès. C’est pourquoi Monsieur le président de la République a, de nouveau, proclamé l’état de catastrophe sanitaire dans lesdites régions afin de réduire la propagation de la covid-19», a anoncé Antoine Félixe diome.

Ainsi, en application de cette décision, il informe les populations que les mesures ci-après restent en vigueur dans ces deux régions jusqu’au 20 mars 201 Et pour ces mesures: il s’agit de l’interdiction de la circulation des personnes et des biens de 21 heure à 5 heures (le couvre-feu donc) l’interdiction des manifestations et rassemblements sur la voie publique, l’interdiction de toutes réunions publiques, privées, des baptêmes mariages, réception et manifestations religieuses.

Le gouvernement a aussi décidé de l’interdiction de toute manifestation dans les lieux recevant le public, notamment dans les hôtels, les salles de spectacle, les dancings les bars cafés salons de thé, terrains et salles dédiés au sport et rappelle le port obligatoire du masque.