iGFM - (Dakar) Les Sénégalais qui rouspètent contre le couvre-feu, devront prendre leur mal en patient. Le couvre-feu sera encore prolongé d’un mois pour les régions de Dakar et de Thiès.

C’est demain samedi que devrait prendre fin le couvre-feu. Mais, le chef de l’Etat Macky Sall va le prolonger. Le décret a été signé. Il sera encore prolongé pour un mois et l’état d’urgence sanitaire sera maintenu, renseigne la Rfm. Les mesures de restriction, qui avaient été prises par le ministre de l’Intérieur pour accompagner le couvre-feu aussi vont demeurer.

Le 21 janvier dernier, le Sénégal comptait 23 909 cas positifs, 19.916 guéris, 552 morts et 3440 personnes sous traitement. Aujourd’hui le pays est à 32.278 cas confirmés dont 26.624 guéris et 787 personnes décédées et 4966 patients sous traitement. Soit 8369 cas supplémentaire et 235 patients décédés. Autant dire que l’impact du couvre-feu est assez mitigé.