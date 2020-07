Le Covid-19 au menu de la session du Parlement de la CEDEAO  

iGFM – (Dakar) La deuxième session extraordinaire 2020 du Parlement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a été ouverte hier. Les députés ouest-africains ont, depuis leurs 15 pays respectifs, pris part, par Visioconférence, aux travaux dirigés, depuis Abuja au Nigeria, par le président de ladite institution sous régionale, M. Sidie Mohammed Tunis, Successeur de notre compatriote Moustapha Cissé Lo à la tête de cette importante assemblée.

A l’entame de son propos, il a tenu à souhaiter la bienvenue aux nouveaux députés ouest-africains avant d’énumérer les différents points qui seront soumis à l’examen des membres du Parlement.

En tout cas, une douzaine de saisines ont été reçues de la Commission de la CEDEAO par le Parlement qui se penchera également sur une requête du président de la Commission pour l’assistance de ladite chambre dans la mise en œuvre du Protocole de la CEDEAO sur le prélèvement communautaire.

Au moment où se tient cette session extraordinaire, la région ouest africaine, à l’instar du reste du monde, reste confrontée à la pandémie du coronavirus.

Face à cette pandémie, la CEDEAO, a déjà pris des mesures fortes pour endiguer la maladie.

D’ailleurs, deux saisines relatives à la crise du coronavirus, parmi la douzaine, sont soumises à l’examen des députés. Il agit de la décision portant sur la lutte contre la COVID 19, la stabilisation et la relance des économies des Etats membres de la CEDEAO et la décision relative à la contribution des Etats membres de la CEDEAO au fonds de solidarité de l’Union africaine dans le cadre de la lutte contre la COVID 19. Aussi, les députés de la CEDEAO sont-ils préoccupés par la réalisation des différents chantiers de la Communauté, notamment en matière de paix, de sécurité, de démocratie et de bonne gouvernance.

Pour rappel, le Parlement de la (CEDEAO), est l’assemblée élue dont les membres représentent chacun toutes les populations de la Communauté.

Le Parlement, composé de 115 membres, a son siège à Abuja au Nigéria. Pour l’attribution des sièges, il est garanti à chaque État membre un minimum de cinq (5) postes. Les quarante (40) sièges restants sont répartis au prorata de la population de chaque pays. Sur la base de cette répartition, le Nigeria dispose de 35 sièges, le Ghana 8, la Côte d’Ivoire 7, le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, le Niger et le Sénégal ont 6 sièges chacun. Les autres pays à savoir le Bénin, le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée Bissau, le Libéria, la Sierra Leone et le Togo ont 5 sièges chacun.

En attendant l’élection des députés au suffrage universel direct par les citoyens des Etats membres comme prévu, les Assemblées nationales des Etats membres ou les institutions ou organes équivalents élisent les députés du Parlement en leur sein, pour une période de quatre ans.

A la suite du Malien Ali Nouhoum Diallo, le Parlement de la CEDEAO a été tour à tour dirigé par Mahamane Ousmane (Niger), Ike Ekweremadu (Nigeria), Moustapha Cissé Lô (Sénégal) et, présentement, Sidie Mohamed Tunis (Sierra-Léone).

(Infos: Cheikh A Amath)