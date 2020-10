vendredi 16 octobre 2020 • 38 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) L’actualité politique de ces derniers jours est particulièrement agitée relativement aux évènements et aux discours tenus de part et d’autre. Le CRD constate, pour le regretter, la dérive de plus en plus agressive et violente du discours politique dans notre pays.

Le pic de la malveillance langagière a été dangereusement atteint avec la sortie irresponsable, irréfléchie et inintelligente du député Aliou Deumbory Sow appelant une partie des Sénégalais à prendre les armes contre quiconque voudrait s’opposer à un troisième mandat de Macky Sall qui en est à son 2nd et dernier.

Le CRD condamne énergiquement de tels propos haineux et susceptibles de saper l’unité nationale et en appelle à la responsabilité des hommes politiques de tout bord. Il est naturellement attendu du gouvernement qu’il prenne toutes les dispositions nécessaires pour freiner ce monsieur et tous ceux qui pensent comme lui. L’histoire politique de notre pays ne saurait s’accommoder d’une compromission politique autour d’une affaire aussi grave et abjecte. Il est regrettable de constater que l’APR tente de minimiser cette affaire voire d’innocenter le coupable d’une telle abjection.

Concernant la signature du contrat liant la société sénégalaise West African Energy, le turque Çalik Enerji, l'américain General Electric (GE) et la SENELEC, le CRD exige du gouvernement la publication des clauses du contrat ainsi que la révélation des actionnaires des sociétés contractantes. La mauvaise surprise qu’a constitué l’affaire Akilee pour les Sénégalais doit être évitée en amont par une information juste et vraie sur les tenants et les aboutissants de telles opérations. Les Sénégalais doivent rester mobilisés pour éviter à tout prix que le patrimoine qu’est la SENELEC ne devienne une rente pour les amis du pouvoir et aux dépens des consommateurs. Les découvertes de gaz et de pétrole aiguisent, en effet, des appétits pour les grands prédateurs d’ici et d’ailleurs, et il est indispensable de privilégier l’intérêt des populations à la place des affairistes politiques dont certains ont des comptes non soldés auprès de la CREI.

Le CRD tient aussi à rappeler au gouvernement que les populations sinistrées par les inondations sont toujours dans les eaux et ce, malgré les déclarations et les promesses fantasmagoriques du gouvernement. Il est inacceptable que plus d’un mois après les pluies diluviennes, des Sénégalais continuent encore à vivre dans les eaux et que le gouvernement de Macky Sall persiste dans un déni de réalité en niant des faits qui l’accablent lourdement.

Le CRD tient à rappeler à l’opinion nationale et internationale que le mandat des élus locaux est arrivé à terme et qu’il faut envisager la possibilité d’une gestion citoyenne des collectivités locales. Concernant l’arbitraire que le régime est en train de dérouler sournoisement pour déstabiliser et assujettir la justice, le CRD dénonce l’acharnement contre le juge Teliko à qui il exprime sa solidarité sans réserve. Dans le même élan, le CRD exprime sa vive préoccupation face à la sanction déguisée qui s’est abattue sur le juge Ngor Diop dans le digne et loyal exercice de ses fonctions.

Dans la même dynamique le CRD dénonce les dépossessions foncières dont sont victimes les populations des zones de l’intérieur du pays au profit d’industriels. La conférence des leaders du CRD interpelle le gouvernement notamment sur la controverse foncière autour des phosphates de Matam pour éviter des spoliations injustifiées. Le CRD exprime toute sa solidarité aux populations de Ndendory et de Hamady Hounare pour une gouvernance démocratique des ressources naturelles.