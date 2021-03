lundi 22 mars 2021 • 312 lectures • 0 commentaires

People 31 mins Taille

iGFM – (Dakar) Aby Ndour n’a pas mâché ses mots en revenant sur la brouille entre Thione Seck et Youssou Ndour. Sur la 2stv, la chanteuse a demandé aux gens malintentionnés de laisser Wally Seck tranquille.

“Il est temps qu’on f… la paix à Wally Seck. Il faut qu’on arrête de lui rappeler la brouille entre Thione Seck et Youssou Ndour. Il a perdu son père, une icône. On doit le soutenir, l’accompagner et lui éviter des erreurs”, dit-elle.





