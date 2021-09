Le Daara, son parcours, la dépigmentation, le JT… Faty à cœur ouvert

Elle a bouclé à présent 10 années dans le paysage médiatique. Faty Dieng est aujourd’hui au-devant de la scène à la Tfm. De ses humanités à Mbacké au Groupe Futurs médias, en passant par l’école d’excellence Mariama Bâ et le Cesti, Faty nous plonge dans son riche parcours dans ce numéro de «Face à Kiya». Sa position sur la dépigmentation et son engagement pour la cause féminine, elle évoque tout dans cet entretien

