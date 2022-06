samedi 18 juin 2022 • 3392 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le départ de Sadio Mané pour le Bayern Munich attriste déjà l’Angleterre, informe la revue de presse Foot Mercato. Même si l'attaquant de Liverpool n'a pas encore signé son contrat.

Ce matin au pays de sa majesté, on pleure le départ de Sadio Mané. Le Daily Star est catégorique, «Sadio, tout est fini».



"Une triste fin"



Liverpool a accepté la dernière offre du Bayern Munich pour le Sénégalais. L’attaquant doit passer sa visite médicale mardi avant de signer un contrat de trois ans. «Une triste fin» pour le Daily Express qui déplore son départ après l’échec des Reds en Ligue des Champions. Mais le club a apprécié la manière respectueuse avec laquelle Mané a communiqué son désir de partir. Enfin, on en sait un peu plus sur les coulisses du transfert dans les pages intérieures du Guardian. Le Bayern va débourser un peu plus de 40 millions d’euros (environ 26 milliards FCFA), bonus compris, pour le champion d’Afrique. Une information confirmée par le Daily Mirror.