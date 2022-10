jeudi 6 octobre 2022 • 3952 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La FIFA a publié, ce jeudi, son dernier classement avant la Coupe du monde" Qatar 2022". Le Brésil reste leader mondial. En Afrique, le Sénégal poursuit sa domination.

53 matches de Ligue des Nations de l’UEFA et 119 rencontres amicales étaient au programme de la dernière fenêtre internationale avant la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, qui débutera le 20 novembre prochain. Ultimes répétitions pour les 32 équipes qui participeront à l’imminente grand-messe, ces rendez-vous ont eu un impact important sur le dernier Classement Mondial FIFA/Cola-Cola.



Le Brésil leader incontesté



C’est dans la peau du leader de ce classement que le Brésil (1er, -) tentera de décrocher son sixième titre mondial. Victorieuse du Ghana et de la Tunisie en amical, la Seleçao creuse même l’écart sur son dauphin, la Belgique (2ème, -) qui a été battue par les Pays-Bas (8èmes, -) en Ligue des Nations de l’UEFA. L’Argentine (3ème, -) complète le podium.



À son pied figure toujours la France (4ème, -), championne du monde en titre, suivie de l’Angleterre (5ème , -). Seul changement notable dans le Top 10, l’Italie (6ème, plus 1) subtilise la 6ème place à l’Espagne (7ème, moins 1), qui recule d’un cran.



Il y a davantage de mouvements un peu plus loin dans le classement. Ainsi, la Croatie (12ème, plus 3) fait un bond de trois places. De son côté, la RI Iran (20ème, plus 2) intègre le Top 20, suivie de près par la Serbie (21ème, plus 4) qui réalise une ascension de quatre rangs.



Écosse, Azerbaïdjan, Mauritanie...meilleures progressions



Les meilleures progressions sont toutefois à mettre à l’actif d’équipes non qualifiées pour la Coupe du Monde 2022, à savoir l’Écosse (40ème, plus 5) et l’Azerbaïdjan (123ème, plus 5), qui grimpent de cinq échelons. A un degré moindre, citons enfin les hausses de l’Algérie (37ème, plus 4), de la Géorgie (78ème, plus 4), de la Mauritanie (103ème, plus 4) et du Suriname (139ème, plus 4), qui gagnent tous quatre places au Classement FIFA, à défaut de pouvoir participer au prochain Mondial.



Le Sénégal toujours premier en Afrique, 18e mondial



En Afrique, le Sénégal domine toujours le classement. Leaders depuis plusieurs mois, les champions d'Afrique sont également 18es sur le plan mondial. Ce rang, ils l'occupaient déjà lors du classement pécédent. Et si les Lions ont conforté leur première place en Afrique, c'est parce qu'ils ne sont pas passés à côté de leur dernier rassemblement. En septembre, ils ont obtenu comme bilan, une victoire et un nul respectivement contre la Bolivie (2-0) et l'Iran (1-1).



Le prochain classement mondial FIFA/Coca-Cola sera publié le 22 décembre 2022.



Leader Brésil (inchangé)

Entrées dans le top 10 : aucune

Sorties du top 10 : aucune

Nombre total de matches disputés 172

Plus grand nombre de matches disputés Ghana (5)

Plus grande progression en termes de points Azerbaïdjan (plus 19,55 points)

Plus grande progression en termes de places Azerbaïdjan, Écosse (plus 5 places)

Plus grand recul en termes de points Macédoine du Nord (moins 16,69 points)

Plus grand recul en termes de places Norvège (moins 6 places)

Nouvelles entrées dans le classement : aucune

Sorties du classement : aucune

Équipes inactives non classées : aucune



