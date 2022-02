dimanche 6 février 2022 • 1868 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) À quelques heures de la finale, Sadio Mané a tenu à diffuser un message fort.

Sadio Mané et ses camarades sont à un match du sacre continental. L’enfant de Bambaly, numéro 10 des lions et de Liverpool, a livré ce qui devrait être son dernier message avant d’affronter les pharaons.



Un message qui semble destiné à ses camarades. «Un match de plus pour marquer l'histoire pour toujours les garçons faisons-le allez les lions», a fait publier le leader technique des lions sur sa page Facebook.