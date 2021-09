mardi 7 septembre 2021 • 50 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), Abdoul Ly, est revenu mardi sur l’éventail des responsabilités liées à sa fonction de régulation, parmi lesquelles la recherche de l’équilibre dans les secteurs devant faire l’objet d’une réglementation.

"En ce qui nous concerne, dans la fonction de régulateur (…), nous n’avons jamais perdu de vue que notre responsabilité est de chercher l’équilibre des secteurs régulés et de promouvoir l’économie numérique autour de la vision gouvernementale et de créer les meilleures conditions d’épanouissement pour tous", a-t-il indiqué.

La promotion de l’économie numérique autour de la vision gouvernementale et la création de meilleures conditions d’épanouissement pour tous les citoyens, demeurent également une responsabilité de l’ARTP, a-t-il insisté.



Il intervenait à l’ouverture d’un forum d’échanges et de partage sur la régulation du secteur, un rencontre qui se tient à Mbour avec la participation de près de 60 journalistes, professionnels de l’information ainsi que des représentants d’organisations et de structures de régulation des médias, en plus des membres du collège de l’ARTP.



La rencontre qui se déroule jusqu’à jeudi, s’inscrit dans le cadre de la célébration cette année des 20 ans de régulation de l’ARTP, sur le thème : "ARTP, Bilan de deux décennies de régulation au service du numérique".



Selon Abdoul Ly, les secteurs régulés par l’ARTP "sont en pleine mutation grâce aux besoins changeants des consommateurs".



"C’est d’ailleurs sous ce rapport que 2020 et 2021 ont été des années exceptionnelles dans le lancement de certains projets phares et structurants", a indiqué le directeur général de l’ARTP.



Le président de l’association des professionnels de la presse en ligne (APPEL), Ibrahima Lissa Faye, a souligné, au cours de son intervention, la "nécessité d’accompagner les utilisateurs de la communication numérique, dans un esprit de préservation de la cohésion de la nation".



A cet effet, l’APPEL travaille depuis sa création "main dans la main" avec le régulateur, a indiqué le journaliste, responsable du site d’information PressAfrik.



Le président du Réseau des journalistes spécialistes en TIC (REJOTIC), Ousmane Guèye, a de son côté salué les efforts de collaboration entre l’ARTP et sa structure.



Il note que le numérique et les télécommunications en général "impactent sur le vécu des populations africaines, sénégalaises’’.



M. Guèye a toutefois fait état d’une faiblesse d’accès des services du numérique dans certaines localités de l’intérieur du Sénégal.



Il a aussi rappelé que dans les rédactions, le numérique s’est imposé dans le traitement de l’information. "C’est pourquoi, nous avons besoin de l’accompagnement de l’ARTP", a-t-il ajouté.



Le président de l’Union des radios associatives et communautaires (URAC), Talla Dieng, a pour sa part souligné l’importance des radios communautaires, dans la promotion des langues locales qui permettent d’atteindre les populations à la base.



Il a salué la tenue de ce forum qui permettra aux représentants des médias d’écouter, de suivre et d’apprendre pour partager avec leurs acteurs à la base "les atouts du numérique pour mieux servir les populations".



Selon l’agenda de ce forum, les organisateurs prévoient des échanges sur sur les SVA (les Services à valeur ajoutée) dans le marché des communications électroniques.



Les participants vont aussi discuter du code des communications électroniques, de la gestion des plaintes et des réclamations, ainsi que des réseaux et médias sociaux.



Une formation web 2.0 et une radioscopie des médias en ligne au Sénégal figurent également au programme de la rencontre.

APS