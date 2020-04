Le Dg de la Douane annonce la couleur: « On sera à des niveaux assez consistants de chute de recettes »

Les mesure fiscales et douanières prises par le chef de l’Etat pour soutenir les entreprises ajoutées au contexte mondial actuel, ne facilitent pas la tâche à la Douane. Leur Directeur générale a annoncé qu’en raison de la chute des importations, les recettes douanières risquent de beaucoup baisser.

«Une note de conjoncture a fait ressortir déjà une chute des importations provenant de la Chine de l’ordre de 22%. Et ça, c’est l’arrivée en droiture. Mais pour tout ce qui est importation indirecte, à travers les grands ports d’éclatement notamment celui de Dubai, on est peut-être autour de 35%. On sera à des niveaux de chute de recettes assez consistants», a déclaré Abdourahmane Dièye à la Rts1.

Le Boss des gabelou a cependant mobilisé ses troupes pour pouvoir générer assez de recettes en cette période où l’Etat en a fortement besoin : «L’un dans l’autre, on a demandé aux agents de se démultiplier. Et de manager un peu la complexité qui est aujourd’hui devant nous. Etre à la fois dans la posture d’accompagnement de l’entreprise mais aussi être dans nos missions régaliennes. Faire tout pour détecter toutes les niches de recettes pour être au rendez-vous de la mobilisation des recettes.»