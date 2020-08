Le Dg d’Orange s’explique sur les forfaits polémiques… «Pourquoi nous avons créé ces offres»

iGFM – (Dakar) Depuis quelques jours, nombreux sont les clients d’orange qui fulminent contre l’introduction de nouveaux forfaits et la suppression d’autres, qu’ils jugeaient plus avantageux. Des journées de Boycott ont même été organisées pour manifester leur mécontentement. L’opérateur qui ne semble pas vouloir reculer, est monté au créneau ce mardi. Son Directeur général, Sékou Dramé, qui a fait face à la presse, déclare qu’il ne s’agit pas d’une hausse. Mais d’une baisse. Ci-dessous ses explications.

«Contrairement à ce qui est dit, nous avons un mouvement qui s’inscrit dans les baisses tarifaires. Nous sommes dans une période assez particulière, avec la Covid, où nous avons montré notre engagement à accompagner l’Etat et nos clients dans cette période difficile (…) Pendant la période covid, on avait mis sur le marché des offres spécifiques, dénommées offres covid pour une partie de nos clients qui sont sur Kirène. Nous avons remarqué que ces clients qui ont le pouvoir d’achat le plus faible, avaient commencé à décrocher.

Ils utilisaient beaucoup moins leur téléphone, ils se connectaient beaucoup moins à internet. Ces offres covid ont été lancées dans une période spécifique avec l’autorisation de l’Artp. Et la fin de l’état d’urgence nous a amenés, sur autorisation de l’Artp, à retirer ces offres. Et il était urgent pour nous d’apporter une réponse pour ces clients.

Les offres ‘‘Kirène’’

Donc le premier mouvement qui est fait, c’est une baisse tarifaire sur la gamme Kirène. La gamme Kirène, ce sont les clients qui ont le pouvoir d’achat le plus faible, qui vivent difficilement cette période covid pour satisfaire leurs besoins. II était urgent pour nous de leur apporter une réponse. Et ette offre à 1690 francs Cfa sur la gamme Kirène est, pour nous, une réponse adaptée pour qu’ils ne décrochent pas et continuent à satisfaire leur besoin de connexion.

Nous avons, aussi, tenu à ne pas affecter la majorité de nos clients. Quand on parle d’offre illimix phare, c’est l’offre illimix 500 francs. 60% de taux de souscription sont pour celle-là. La réalité sur cette offre, c’est que le prix de l’internet baisse de 33%. Pour le même prix, le client a 300 MO au lieu de 200. C’est une baisse de 33% du prix de l’internet.

Polémique sur les forfaits »semaine »

Pourquoi avoir créé cette offre semaine ? Cette période covid est difficile pour tout le monde. Demandez à un client. Débourser chaque jour 1000 francs Cfa pour satisfaire ses besoins de connexion c’est quelque chose qui devenait impossible. Il était extrêmement urgent d’introduire ces offre ‘‘semaine’’. Nous avons la conviction que c’est ça la réponse adaptée : 1300 francs Cfa pour satisfaire ses besoins en appel et en connexion. C’est 186 francs Cfa par jour.

Donc s’il faut retenir quelque chose de cette refonte, c’est bien pour nous une volonté de maintenir les télécoms accessibles pour nos clients. Pour l’ensemble de nos clients , nous introduisons ces offres pour ne plus être sur un débours de 500 francs Cfa par jour ou 1000 francs par jours, mais plutôt 1300 francs Cfa par semaine. C’est-à-dire moins de 200 francs par jour pour ses besoins télécoms.»