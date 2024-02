jeudi 22 février 2024 • 387 lectures • 0 commentaires

Le président Macky Sall a annoncé que le dialogue devrait commencer dès lundi prochain. Elle ne durera 48 heures. Et au terme, s’il y a consensus sur la date de la présidentielle, une décision sera prise a-t-il déclaré.

«J’ai convoqué cette concertation nationale pour le lundi 26 février prochain. Et je pense que sur deux jours maximum, entre lundi et mardi, on devrait terminer.

Il n’y a pas, en réalité, beaucoup de sujets qui doivent être traités : quelle date pour l’élection et qu’est-ce qu’il faut faire pour l’après 2 avril. Les choses peuvent être simples si les gens mettent en avant l’intérêt de la nation (…)

Si on trouve un consensus moi je prendrai le décret immédiatement pour fixer la date. si le consensus n’est pas trouvé je renverrai l’ensemble au niveau du conseil constitutionnel qui avisera.»