iGFM - (Dakar) Le Directeur des établissements publics de santé Mme Fatou Mbaye Sylla a révélé hier, lors de sa visite au Centre hospitalier régional de Ziguinchor, le manque criard de médecins anesthésistes réanimateurs au Sénégal.

«Il y a déficit de médecins anesthésistes réanimateurs au Sénégal. Nous devons combler ce gab. Il n y a pas d’anesthésistes sur le terrain sinon le ministre de la Santé et de l’Action aurait déjà signé les contrats», a laissé entendre le Dr Fatou Mbaye Sylla.

A l’en croire toujours, «à part ces deux spécialités, l’ensemble des autres spécialités sont doublées et l’ensemble des services fonctionnent correctement. Nous avons trouvé des services qui ont des équipements mais qui doivent être renforcés au niveau du service de la néonatologie, du bloc opératoire et de la pédiatrie. Il y a beaucoup d’opportunités qui sont là et qui doivent être renforcées. Nous avons profité de cette occasion pour rencontrer l’intersyndical de l’hôpital. Nous avons pris bonne et note. Je crois qu’avant la prochaine visite, beaucoup d’efforts seront faits », a ajouté le Directeur des établissements publics de santé.

Le Dr Fatou Mbaye Sylla a par ailleurs admis que que l’institution fait face à des problèmes en en ressources humaines, équipements et d’organisation de soins.

Pour avoir promis que des solutions seront trouvées dans les meilleurs délais, le Dr Fatou Mbaye Sylla a par ailleurs annoncé une issue heureuse à la crise que traverse l’hôpital régional de Ziguinchor fruit d’un bras de fer entre l’intersyndicale des travailleurs et la direction.

