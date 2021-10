samedi 23 octobre 2021 • 77 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le directeur du centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD), Maguette Sene, a procédé à une déclaration de politique environnementale de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Dans sa vision d’améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants conformément à sa mission, le directeur du Coud a annoncé certaines dispositions. S’adressant à l’assistance, il a magnifié l’excellent travail abattu par le chef de département de l’environnement et son équipe pour la mise en place des espaces verts.

En tant que directeur du Coud, ce dernier pense qu’il est de leur devoir, avec l’implication de tous les acteurs, de redorer le blason de l’université pour le bien-être des étudiants. Et pour ce faire, au nom du Coud, il estime que l’hygiène de l’environnement, la certification ISO 14.001 version 2015 et de l’amélioration des résultats constituent les trois points essentiels pour l’atteinte des objectifs. A ce titre, le directeur du Coud se dit prêt à soutenir les étudiants dans le but d’atteindre tous ces objectifs.

« Eu égard aux enjeux, s’attachant à la gestion de l’environnement, le centre des œuvres universitaires de Dakar s’est engagé dans une démarche d’amélioration continu des conditions de vie et de travail des étudiants conformément à sa mission. A cet effet, la direction du Coud a pour ambition de faire des campus sociaux, des lieux d’épanouissement et de bien-être propices au développement des savoirs. Dans cette perspective, le Coud a pris l’option de s’inscrire dans une voie articulée autour de critères à savoir l’amélioration de sa performance environnementale, le respect des obligations de conformité, la réalisation des objectifs environnementaux. Ainsi, à court terme, le Coud vise la certification 14.001 version 2015, à moyen terme, la direction du Coud a pour objectif de redonner à l’étudiant sa place en créant une conscience collective environnementale et à long terme une amélioration significative des résultats académiques », conclut-il.

Le Coud, ainsi appelle à la cohésion et à la synergie des ressources (étudiants, professeurs et acteurs) à s’impliquer davantage pour assurer l’amélioration continue des prestations au profit des étudiants.