mercredi 2 septembre 2020, par Youssouf SANE

iGFM - (Dakar) Le Dr Babacar DIOP, président des Forces démocratiques du Sénégal (FDS/Les Guelwaars) est convoqué ce jeudi 03 septembre 2020 au siège de l'OFNAC.

Le chef de file des Forces démocratique du Sénégal, Babacar Diop, va faire face aux enquêteurs de l’Ofnac demain jeudi. Sa convocation fait suite à la plainte déposée contre Mansour Faye, Ministre du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale, Demba Diop Sy et Rayan Hachem, homme d’affaires "pour faits de fraude, de corruption de pratiques assimilées et d’infractions connexes."

«Les FDS espère que l'enquête ouverte par l'OFNAC ira jusqu'au bout pour démasquer et punir tous les politico-affairistes auteurs d'actes délictuels dans la gestion de l'aide alimentaire destinée aux populations vulnérables dans le cadre du Plan de Résilience Économique et Sociale» indiquent-ils dans un communiqué de presse parcouru par iGfm.