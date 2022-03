mardi 15 mars 2022 • 156 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Dakar Université Club (DUC) ne prendre pas part aux phases finales de la deuxième édition de la Basketball Africa League (BAL), pour le compte de la Conférence Sahara. Le club sénégalais a été éliminé par l'AS Salé (86-91), mardi soir, au Dakar Arena.

C'est un échec et il faut oser le dire. Unique représentant du Sénégal dans cette compétition, le DUC n'a pas été à la hauteur. Dos au mur à l'occasion de son dernier match contre les Marocains de l'AS Salé, les Sénégalais ont encore perdu devant leur public à l'issue d'une rencontre qui a tourné en leur défaveur. Score final 91 à 86 pour les hommes de Liz Mills qui complètent le tableau des équipes qualifiées (AS Salé, SLAC, US Monastir et REG) pour les phases finales qui auront lieu au Rwanda en mai.

De son côté, le DUC qui était à sa première expérience dans cette compétition n'a pas fait mieux que l'AS Douanes qui avait atteint les quarts de finale lors de la première édition. Les "étudiants" ont perdu quatre de leurs cinq matchs dans cette BAL.