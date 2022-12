jeudi 15 décembre 2022 • 145 lectures • 0 commentaires

Sport 44 mins Taille

iGFM (Dakar) Argentine-France, c'est la finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Un match qui opposera les deux stars et coéquipiers en club au PSG, Kylian Mbappé et Lionel Messi ! Une opposition qui affole la planète football, selon la revue de presse Foot Mercato.

La planète foot salive devant le duel Messi-Mbappé



Cette finale promet dans tous les cas d'être historique. Une troisième étoile est en jeu pour les deux nations, mais surtout, la planète foot pourrait voir Lionel Messi remporter le seul et unique trophée qui manque à son immense carrière. Mais face à la Pulga se dressera son coéquipier au PSG, Kylian Mbappé. Un duel qui ressemble clairement à un passage de flambeau et qui affole toute la presse mondiale. «Maintenant amenez Messi» avec une illustration de la joie de Mbappé, s'enflamme le Daily Express. On retrouve ce titre similaire sur la Une du Daily Mail alors que de son côté, le Daily Star attend «un show» de la M&M. Le Daily Mirror fait aussi dans le jeu de mots avec les initiales des deux hommes : «match du jour», peut-on lire. Ce duel entre les deux hommes fait la Une un peu partout en Europe. Et en Espagne on redoute clairement que Kylian Mbappé prive Léo Messi d'un sacre ultime. Mbappé menace le rêve de Messi, lance le journal Marca. Le journal AS met avant l'opposition entre les deux stars : «Mbappé rencontre Messi». En Allemagne, le journal Bild placarde le même titre. En Italie, on salive déjà d'avance devant ce duel épique et Il Corriere dello Sport nous offre cette superbe Une : «phénoménal», peut-on lire. Pour La Gazzetta dello Sport un «match de roi» nous attend. Nos voisins belges de La Dernière heure vont plus loin et estime tout simplement que c'est «une finale de rêve».



La France prévient l'Argentine…



Absolument toute la presse accorde sa Une à la qualification de nos Bleus ! «En finale», s'exclame le journal régional Charente-libre. Un titre qu'on retrouve un peu partout en France à l'image du Courrier Picard. Pour le journal L'Équipe, c'est «l'envolée finale», en référence à la belle reprise de volée de Théo Hernandez qui a permis à l'équipe de France d'ouvrir le score. Face à une très belle équipe du Maroc qui a vendu chèrement sa peau, la France a souffert et a dû faire le dos rond avant le but libérateur du rentrant Randal Kolo Muani. Et à l'arrivée : «on y est encore», s'enflamme Le Parisien. Pour Le Dauphiné Libéré, c'est «que du bonheur» et c'est le cas de le dire. Ce matin, le peuple français s'est réveillé «la tête dans les étoiles», comme l'écrit Nice-Matin dans son édition du jour. Désormais, tous les regards sont tournés vers la finale face à l'Argentine ce dimanche à 16h. «Vers la 3ème étoile», s'enthousiasme le quotidien régional La Marseillaise. Dans le même ton, le journal de la Saône-et-Loire titre : «un peu plus près de l'étoile». Les journaux français ont également tenu à adresser un message à l'Albiceleste ou plus précisément à Léo Messi. La Provence et Le Télégramme interpellent la Pulga : «Messi, nous voilà» ! Rendez-vous dimanche pour un dénouement épique.



Mais l'Albiceleste prépare sa revanche



En Argentine, l'élimination de 2018 est encore dans toutes les têtes. «Pour la revanche et la Coupe du Monde», prévient le journal Hoy. Lionel Messi et ses coéquipiers sont en mission et rêvent eux aussi de décrocher une troisième étoile. Pour El Hincha, ce sera «une finale champagne» ! La menace est d'ores et déjà identifiée, c'est Kylian Mbappé. La star du PSG fait aussi la couverture du journal Olé. De son côté, le canard Clarín relaye sobrement la qualification des Bleus sur sa Une. Le peuple argentin espère soulever de nouveau la Coupe du Monde, le dernier sacre remontant à 1986. En tout cas, El Día s'est déjà projeté sur la finale et lance un message aux supporters : dimanche, «le grand rendez-vous est contre la France».