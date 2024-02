vendredi 9 février 2024 • 979 lectures • 4 commentaires

iGFM - (Dakar) Depuis l’annonce du report, les réactions de réprobation s’enchaînent. Ce vendredi, le F24 a fait face à la presse. et ce que cette structure qui regroupe des forces vive, réclame à la Cedeao des sanctions contre le président Macky Sall.

«Nous appelons la communauté internationale, la Cedeao, à sanctionner Monsieur Macky Sall coupable d’un coup d’Etat constitutionnel comme ils l’ont fait avec tous les militaires», a réclamé Mouhamadou Mbodj, coordonnateur du F24. Pour lui et ses camarades, l’actuel président Macky a fait un coup d’Etat et il doit être sanctionné.



Face à la presse ce vendredi, ils appellent aussi tous les sénégalais à l’unité. «Nous appelons à la mobilisation, à défendre les acquis démocratiques et la République», ajoute Mouhamadou Mbodj.