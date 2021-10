jeudi 28 octobre 2021 • 272 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Sur la sellette depuis le début de la saison compte tenu de ses divergences avec le président du FC Barcelone Joan Laporta, Ronald Koeman vient d'être licencié. Le coach néerlandais paye le mauvais début de saison des Blaugranas.

Ancienne gloire du FC Barcelone dépêché dans une situation de crise à l'été 2020, Ronald Koeman n'a pas vécu le passage le plus simple sur le banc du FC Barcelone. Le technicien néerlandais a pourtant essayé de remettre les choses en l'ordre lors de la précédente saison et a gagné une Copa del Rey contre l'Athletic Bilbao en avril (4-0). Pour autant, il n'a pas survécu aux derniers mois. Le changement de présidence du club déjà avec l'arrivée de Joan Laporta à la tête des Blaugranas en mars dernier a déjà fragilisé sa position.



Le dirigeant n'était pas un fervent supporter de Ronald Koeman, mais il a dû le garder compte tenu des finances compliquées du club. Justement, ce contexte économique délétère, Ronald Koeman a dû jongler avec. Cet été, il a perdu la légende la plus importante de l'histoire du club : Lionel Messi, mais aussi un Antoine Griezmann qui aurait pu faire du bien. Devant faire jouer de jeunes éléments et disposant d'un effectif limité, Ronald Koeman a perdu pied, mais il en est aussi responsable.



Un départ inéluctable



Avec un jeu de moins en moins intéressant, sombrant dans un stéréotype total, l'ancien coach de Southampton et Everton a aussi eu des résultats catastrophiques en ce début de saison. Un constat terrible avec des humiliations 3-0 contre le Bayern Munich et Benfica en Ligue des Champions, mais aussi une neuvième place en Liga après 11 journées. Sur les quatre derniers matches de Liga, les Catalans ont enchaîné trois défaites contre l'Atlético de Madrid (2-0), le Real Madrid (2-1) et le Rayo Vallecano (1-0). Ce triptyque madrilène aura donc été fatal à Ronald Koeman.



Dans un communiqué, le club catalan a annoncé le départ de son coach. «Le FC Barcelone a limogé Ronald Koeman de son poste d'entraîneur de l'équipe première ce soir. Le président du club, Joan Laporta, l'a informé après la défaite contre le Rayo Vallecano. Ronald Koeman sera renvoyé de l'équipe ce jeudi» peut-on lire. Désormais, le FC Barcelone va devoir vite s'affairer à lui trouver un remplaçant. Certains noms comme Xavi Hernandez et Marcelo Gallardo ont déjà été évoqués. L'heure devient urgente...



