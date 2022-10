samedi 1 octobre 2022 • 467 lectures • 0 commentaires

Hier, le fils du ministre Mariama Sarr a heurté un motocycliste avant de prendre la fuite. Arrêté puis placé en garde à vue, il est ensuite libéré.

S. Mbaye, le fils de Mariama Sarr, a percuté un motocycliste hier, sur la Vdn. Le jeune homme, âgé de 23 ans, conduisait un véhicule de la présidence de la République, selon nos confrères de libération.



Et c’est la deuxième fois qu’il est impliqué dans une affaire similaire, renseignent nos confrères. Les limiers, qui l’avaient arrêté et placé en garde à vue, l’ont ensuite libéré sur convocation.



Selon L’observateur, qui relate les faits, l'accident s'est produit à Sacré-Cœur. Aux environs de 14 heures, S. Mbaye, à bord d'un véhicule 4x4 de marque Ford, couleur noire, a percuté une moto.



Pris de panique, le garçon a continué sa course. Une course poursuite s'est lancée. Il sera traqué par d'autres conducteurs de moto. Seulement, dans ses manœuvres, il a cogné des voitures lorsqu'il a emprunté la Vdn pour se rendre à son domicile à la Cité Keur Gorgui.



La clameur publique l'a poursuivi, criant au tueur. A quelques encablures de sa maison, il tombe sur un camion, stationné sur la ruelle. Il sort de la voiture, prenant la poudre d'escampette pour chercher refuge dans sa demeure. La foule furieuse qui voulait le lyncher saccage la voiture.



Alertés, les éléments du commissariat de Dieuppeul se sont rendus sur les lieux. Les policiers ont neutralisé les badauds. Quant au fils de la ministre, il sera embarqué et conduit à la police.



A. Diallo la victime, a eu des blessures légères. S. Mbaye, entendu, a reconnu les faits. Regrettant son acte, il a sou tenu avoir agi sous la panique.